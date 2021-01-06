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Беларусь засыплет мокрым снегом
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая из Украины.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Почти повсеместно выпадут осадки (мокрый снег и дождь). Местами гололед, налипание мокрого снега, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая из Украины.
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