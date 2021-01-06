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Пять сервисов по подписке, от которых я не смог отказаться

06.01.2021 08:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Интернет стремительно ужимают в рамки законов и лицензионного контента. Пиратским ресурсам усложняют жизнь, платформы с легальным, но платным контентом становятся проще и удобнее. А потому миграция в сторону честного потребления становится более естественным процессом. Все это чаще связано с сервисами, которые предлагают доступ по подписке — за небольшие, но регулярные платежи. О них сегодня и пойдет речь на конкретном примере.

В начале каждого года полезно проводить ревизию сервисов, на которые подписался. К концу года их набегает заметное число, а потому бремя ежемесячных платежей начинает тяготить, возникает желание от чего-либо избавиться, тем самым сохранив содержимое кошелька.

В этом году один музыкальный сервис, а также два кино-сериальных такую ревизию не пережили. Канула в Лету и подписка на книжный сервис, которая безуспешно пыталась отработать свои преимущества. Но чтение книг — это процесс, который не хочет укладываться в жесткие временные рамки.

И чтобы рассказ о подписочных сервисах не был голословным, вести его мы будем, приводя конкретные примеры из реальной жизни. Подписки как-то незаметно пробрались в нашу жизнь, мы привыкли платить за «коммуналку», мобильную связь и интернет, за поход в тренажерку. Теперь подписки оккупировали и сам интернет. И вот шесть подписок (а также их аналоги/конкуренты), от которых я не смог отказаться в 2021 году.

Google One и Photos

Держатель операционной системы Android — «корпорация добра» Google — умело подсаживает на свои коренные сервисы. И облачное хранилище, кажется, не самый главный из них. Но когда ты начинаешь пользоваться предустановленным сервисом Google Photos, а он, в свою очередь, начинает все фотографии и снятые видеоролики со смартфона заливать в облачное хранилище, то со временем встанет вопрос о недостатке в нем места.

В прошедшем году закончились 100 ГБ Google One, пришлось переехать на более дорогой тариф. Теперь каждый месяц с карты списывается 219 российских рублей (которые конвертируются примерно в 8 белорусских) за 200 ГБ облачного хранилища.

Пять сервисов по подписке, от которых я не смог отказаться

Конечно, его можно оптимизировать, подчистить мусор или перенести все из облака на жесткий диск. Однако Google Photos удерживает дополнительными сервисами, которые придают ему добавленную ценность: регулярно напоминает о фотографиях, сделанных 5—10 лет назад в этот день, позволяет создавать и расшаривать альбомы, автоматически создает альбомы из поездок. Да и жесткий диск в современной Беларуси могут конфисковать на неопределенное время. Исчезнуть из облака всем накопленным фото- и видеовоспоминаниям будет сложнее.

Специфичный конкурент на соседней платформе — iCloud. Для пользователей iOS-устройств 200 ГБ хранилища будут обходиться в $3,49.

Game Pass Ultimate

Модель платной подписки на игровые сервисы относительно молода. Но уже многие издатели начали экспериментировать, открывая доступ к библиотеке своих игр за ежемесячную оплату. Дальше всех в этом продвинулась Microsoft. Летом 2017 года компания представила каталог Xbox Game Pass, в котором доступны игры не только внутренних студий Microsoft, но и сторонних издателей.

Компания очень активно продвигает свой сервис, и там действительно много годных игр, которые не грех и пройти. К тому же все новые игры от Bethesda и S.T.A.L.K.E.R. 2 станут доступны в Game Pass в день релиза. Если учесть, что в наших широтах при должной сноровке за два года подписки можно заплатить цену одной AAA-игры, это предложение является наиболее выгодным в сравнении с другими подписками. У меня получилось что-то около 6,6 белорусского рубля в месяц.

Пять сервисов по подписке, от которых я не смог отказаться

Конкуренты? Да, есть. Но предлагают они поменьше. Подписка EA Play, например, не так давно вошла в стоимость Game Pass. Она также доступна на других игровых платформах, но за отдельную плату — 299 российских рублей в месяц или 1799 в год. Ubisoft предлагает доступ к библиотеке своих игр и новинкам за 999 российских рублей в месяц. PlayStation Plus за 529 рублей в месяц дает возможность играть в онлайн-режимах и будет награждать тремя бесплатными играми ежемесячно. Но, конечно, обскакать Microsoft по соотношению цены и качества еще никому не удалось.

Пять сервисов по подписке, от которых я не смог отказаться
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«Яндекс.Плюс»

Долгое время музыка в смартфоне ассоциировалась у меня исключительно с Play Music от Google. Но в один момент «корпорация добра» решила похоронить для меня свое музыкальное приложение, перетащив всех подписчиков в YouTube Music. Этот сервис с размытым позиционированием мощно ассоциируется с видеохостингом. И обладает всеми его проблемами.

Замена оказалась менее удобной, с какими-то левыми треками, которые даже к музыке не относятся, подсовывает видео с непонятных каналов с обычного YouTube. В общем, вышел монстр Франкенштейна. Судя по отзывам в магазине, этот монстр уже гниет и со временем рискует оказаться на обширном кладбище закрытых проектов Google.

Пять сервисов по подписке, от которых я не смог отказаться

А потому на безрыбье и не для прожженного меломана сгодилась «Яндекс.Музыка», которая вскоре разрослась до «Яндекс.Плюс» с пространством на облачном хранилище и стримингом с «КиноПоиска HD». Все это стоит примерно 5,5 рубля в месяц, разовый годовой платеж оказывается чуть выгоднее. Слово «примерно» тут используется потому, что на официальном сайте точной информации о ценах на тарифы не найти. А после истечения пробной подписки обещают снимать по 5,49 белорусского рубля.

Для непритязательного пользователя эти музыкальный и стриминговый сервисы могут закрыть большинство потребностей в развлекательном контенте. Но у мультимедийной подписки есть и конкуренты.

В этом году в Беларуси начал работать Spotify, про алгоритмы подбора музыки которого не слышал только человек, проживший последние годы под камнем. Там в месяц просят $4,99, что выше российской цены. Моя любовь к музыке в такую сумму не оценивается.

Также конкуренцию может составить Apple One ($10,95 в месяц) — сервис, в котором собраны подписки на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud. Есть и порог входа: нужен iPhone или iPad.

Пять сервисов по подписке, от которых я не смог отказаться

Здесь же стоит упомянуть стриминговый сервис Netflix. Но для белоруса содержать эту библиотеку сериалов — хлопотное дельце. Каждый месяц надо платить минимум по €7,99, но за такую абонентку даже HD-качество не подвезут. Сериалы в 4K и вовсе будут обходиться в €11,99 в месяц.

Zenmoney

Несколько лет я пытался вести домашнюю бухгалтерию на мобильном телефоне. Это очень полезная, но чересчур болезненная привычка. Расходы приходилось вносить ежедневно либо откладывать эту муторную процедуру до конца месяца, чтобы потом с помощью интернет-банка ретроспективно вбивать все свои траты.

Боль, конечно, доставляла не столько эта процедура, сколько картина утечек финансов на необязательные траты. Честный взгляд на свои расходы в конце месяца нужен: так приходит понимание того, где можно ужаться. Но сам муторный процесс внесения этих трат у многих прокрастинаторов скоропостижно обрывался.

Пять сервисов по подписке, от которых я не смог отказаться

А потому находка в виде Zenmoney стала для меня чудесным спасением. Приложение, как бог из машины, появилось на моем телефоне в начале прошлого года и все 365 дней исправно и в автоматическом режиме фиксировало мои расходы. Правда, лишь в тех случаях, когда они проходили по карте и фиксировались соответствующими SMS. Обходится это в 690 российских рублей (или примерно 25 белорусских по нынешнему курсу) в год. По сравнению с другими подписками сумма совсем небольшая.

Однако главная сложность в ведении домашнего бюджета — необходимость регулярно вносить расходы — была устранена. И вот уже целая картина по бюджету прошлого года наглядно показывает, как операция по ужиманию в тратах оказалась проваленной. Появилась мотивация уменьшить расходы в этом году.

Конечно, существуют аналоги и конкуренты. В последние годы многие приложения научились автоматически «чекать» банковские SMS и обзавелись веб-интерфейсом. «Дребеденьги», например, делают это даже дешевле — за 599 российских рублей в год. Подобным жизненно важным функционалом обзавелся и CoinKeeper, с помощью которого я неоднократно пытался приучить себя к учету расходов. При этом у многих подобных приложений есть возможность покупки лицензии навсегда за умеренную плату. Но за хорошее и полезное приложение и раз в год не грех заплатить, лишь бы разработчики его не забросили.

Газета

А это, пожалуй, самая экзотичная подписка в этой подборке. Для новых читателей года два назад американский газетный монстр The New York Times устраивал акцию: читайте нас всего за $1 в неделю. Как оказалось, взгляд на политику и экономику крупнейшей страны мира изнутри постигать довольно интересно.

Да и эта акция вполне может быть постоянной: достаточно обратиться в техподдержку с желанием отписаться от подросшей до $8 в месяц подписки, как в тот же день вам на почту напишет специалист Хуан из службы поддержки клиентов, который будет более чем счастлив продлить предложение еще на один год. Спасибо, Хуан!

Пять сервисов по подписке, от которых я не смог отказаться

В общем, поддержка создателей контента, которые вам нравятся, может быть приятной для обеих сторон. Что может быть конкурентом для подписки на NYT? В ноябре наши коллеги из видеоотдела запустили двухуровневое спонсорство канала Onliner на YouTube. И если вам нравится то, что они делают, то можно поддержать развитие их канала.

А как складывается с интернет-подписками у вас? От каких сервисов вы уже не сможете добровольно отказаться? Или, может, у вас есть экзотические подписки, о списаниях по которым страшно вспоминать? Рассказывайте в комментариях.

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