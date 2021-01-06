Пять сервисов по подписке, от которых я не смог отказаться

Источник материала: Onliner Интернет стремительно ужимают в рамки законов и лицензионного контента. Пиратским ресурсам усложняют жизнь, платформы с легальным, но платным контентом становятся проще и удобнее. А потому миграция в сторону честного потребления становится более естественным процессом. Все это чаще связано с сервисами, которые предлагают доступ по подписке — за небольшие, но регулярные платежи. О них сегодня и пойдет речь на конкретном примере.

В начале каждого года полезно проводить ревизию сервисов, на которые подписался. К концу года их набегает заметное число, а потому бремя ежемесячных платежей начинает тяготить, возникает желание от чего-либо избавиться, тем самым сохранив содержимое кошелька.

В этом году один музыкальный сервис, а также два кино-сериальных такую ревизию не пережили. Канула в Лету и подписка на книжный сервис, которая безуспешно пыталась отработать свои преимущества. Но чтение книг — это процесс, который не хочет укладываться в жесткие временные рамки.

И чтобы рассказ о подписочных сервисах не был голословным, вести его мы будем, приводя конкретные примеры из реальной жизни. Подписки как-то незаметно пробрались в нашу жизнь, мы привыкли платить за «коммуналку», мобильную связь и интернет, за поход в тренажерку. Теперь подписки оккупировали и сам интернет. И вот шесть подписок (а также их аналоги/конкуренты), от которых я не смог отказаться в 2021 году.

Google One и Photos

Держатель операционной системы Android — «корпорация добра» Google — умело подсаживает на свои коренные сервисы. И облачное хранилище, кажется, не самый главный из них. Но когда ты начинаешь пользоваться предустановленным сервисом Google Photos, а он, в свою очередь, начинает все фотографии и снятые видеоролики со смартфона заливать в облачное хранилище, то со временем встанет вопрос о недостатке в нем места.

В прошедшем году закончились 100 ГБ Google One, пришлось переехать на более дорогой тариф. Теперь каждый месяц с карты списывается 219 российских рублей (которые конвертируются примерно в 8 белорусских) за 200 ГБ облачного хранилища.





Конечно, его можно оптимизировать, подчистить мусор или перенести все из облака на жесткий диск. Однако Google Photos удерживает дополнительными сервисами, которые придают ему добавленную ценность: регулярно напоминает о фотографиях, сделанных 5—10 лет назад в этот день, позволяет создавать и расшаривать альбомы, автоматически создает альбомы из поездок. Да и жесткий диск в современной Беларуси могут конфисковать на неопределенное время. Исчезнуть из облака всем накопленным фото- и видеовоспоминаниям будет сложнее.

Специфичный конкурент на соседней платформе — iCloud. Для пользователей iOS-устройств 200 ГБ хранилища будут обходиться в $3,49.

Game Pass Ultimate

Модель платной подписки на игровые сервисы относительно молода. Но уже многие издатели начали экспериментировать, открывая доступ к библиотеке своих игр за ежемесячную оплату. Дальше всех в этом продвинулась Microsoft. Летом 2017 года компания представила каталог Xbox Game Pass, в котором доступны игры не только внутренних студий Microsoft, но и сторонних издателей.

Компания очень активно продвигает свой сервис, и там действительно много годных игр , которые не грех и пройти. К тому же все новые игры от Bethesda и S.T.A.L.K.E.R. 2 станут доступны в Game Pass в день релиза. Если учесть, что в наших широтах при должной сноровке за два года подписки можно заплатить цену одной AAA-игры, это предложение является наиболее выгодным в сравнении с другими подписками. У меня получилось что-то около 6,6 белорусского рубля в месяц.





Конкуренты? Да, есть. Но предлагают они поменьше. Подписка EA Play, например, не так давно вошла в стоимость Game Pass. Она также доступна на других игровых платформах, но за отдельную плату — 299 российских рублей в месяц или 1799 в год. Ubisoft предлагает доступ к библиотеке своих игр и новинкам за 999 российских рублей в месяц. PlayStation Plus за 529 рублей в месяц дает возможность играть в онлайн-режимах и будет награждать тремя бесплатными играми ежемесячно. Но, конечно, обскакать Microsoft по соотношению цены и качества еще никому не удалось.



Коллекция из двух десятков крупных тайтлов для PS4, которая идет в довесок подписчикам PS Plus на PS5

«Яндекс.Плюс»

Долгое время музыка в смартфоне ассоциировалась у меня исключительно с Play Music от Google. Но в один момент «корпорация добра» решила похоронить для меня свое музыкальное приложение, перетащив всех подписчиков в YouTube Music. Этот сервис с размытым позиционированием мощно ассоциируется с видеохостингом. И обладает всеми его проблемами.

Замена оказалась менее удобной, с какими-то левыми треками, которые даже к музыке не относятся, подсовывает видео с непонятных каналов с обычного YouTube. В общем, вышел монстр Франкенштейна. Судя по отзывам в магазине, этот монстр уже гниет и со временем рискует оказаться на обширном кладбище закрытых проектов Google.





А потому на безрыбье и не для прожженного меломана сгодилась «Яндекс.Музыка», которая вскоре разрослась до «Яндекс.Плюс» с пространством на облачном хранилище и стримингом с «КиноПоиска HD». Все это стоит примерно 5,5 рубля в месяц, разовый годовой платеж оказывается чуть выгоднее. Слово «примерно» тут используется потому, что на официальном сайте точной информации о ценах на тарифы не найти. А после истечения пробной подписки обещают снимать по 5,49 белорусского рубля.

Для непритязательного пользователя эти музыкальный и стриминговый сервисы могут закрыть большинство потребностей в развлекательном контенте. Но у мультимедийной подписки есть и конкуренты.

В этом году в Беларуси начал работать Spotify, про алгоритмы подбора музыки которого не слышал только человек, проживший последние годы под камнем. Там в месяц просят $4,99, что выше российской цены. Моя любовь к музыке в такую сумму не оценивается.

Также конкуренцию может составить Apple One ($10,95 в месяц) — сервис, в котором собраны подписки на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud. Есть и порог входа: нужен iPhone или iPad.





Здесь же стоит упомянуть стриминговый сервис Netflix. Но для белоруса содержать эту библиотеку сериалов — хлопотное дельце. Каждый месяц надо платить минимум по €7,99, но за такую абонентку даже HD-качество не подвезут. Сериалы в 4K и вовсе будут обходиться в €11,99 в месяц.

Zenmoney

Несколько лет я пытался вести домашнюю бухгалтерию на мобильном телефоне. Это очень полезная, но чересчур болезненная привычка. Расходы приходилось вносить ежедневно либо откладывать эту муторную процедуру до конца месяца, чтобы потом с помощью интернет-банка ретроспективно вбивать все свои траты.

Боль, конечно, доставляла не столько эта процедура, сколько картина утечек финансов на необязательные траты. Честный взгляд на свои расходы в конце месяца нужен: так приходит понимание того, где можно ужаться. Но сам муторный процесс внесения этих трат у многих прокрастинаторов скоропостижно обрывался.





А потому находка в виде Zenmoney стала для меня чудесным спасением. Приложение, как бог из машины, появилось на моем телефоне в начале прошлого года и все 365 дней исправно и в автоматическом режиме фиксировало мои расходы. Правда, лишь в тех случаях, когда они проходили по карте и фиксировались соответствующими SMS. Обходится это в 690 российских рублей (или примерно 25 белорусских по нынешнему курсу) в год. По сравнению с другими подписками сумма совсем небольшая.

Однако главная сложность в ведении домашнего бюджета — необходимость регулярно вносить расходы — была устранена. И вот уже целая картина по бюджету прошлого года наглядно показывает, как операция по ужиманию в тратах оказалась проваленной. Появилась мотивация уменьшить расходы в этом году.

Конечно, существуют аналоги и конкуренты. В последние годы многие приложения научились автоматически «чекать» банковские SMS и обзавелись веб-интерфейсом. «Дребеденьги», например, делают это даже дешевле — за 599 российских рублей в год. Подобным жизненно важным функционалом обзавелся и CoinKeeper, с помощью которого я неоднократно пытался приучить себя к учету расходов. При этом у многих подобных приложений есть возможность покупки лицензии навсегда за умеренную плату. Но за хорошее и полезное приложение и раз в год не грех заплатить, лишь бы разработчики его не забросили.

Газета

А это, пожалуй, самая экзотичная подписка в этой подборке. Для новых читателей года два назад американский газетный монстр The New York Times устраивал акцию: читайте нас всего за $1 в неделю. Как оказалось, взгляд на политику и экономику крупнейшей страны мира изнутри постигать довольно интересно.

Да и эта акция вполне может быть постоянной: достаточно обратиться в техподдержку с желанием отписаться от подросшей до $8 в месяц подписки, как в тот же день вам на почту напишет специалист Хуан из службы поддержки клиентов, который будет более чем счастлив продлить предложение еще на один год. Спасибо, Хуан!





В общем, поддержка создателей контента, которые вам нравятся, может быть приятной для обеих сторон. Что может быть конкурентом для подписки на NYT? В ноябре наши коллеги из видеоотдела запустили двухуровневое спонсорство канала Onliner на YouTube. И если вам нравится то, что они делают, то можно поддержать развитие их канала.

А как складывается с интернет-подписками у вас? От каких сервисов вы уже не сможете добровольно отказаться? Или, может, у вас есть экзотические подписки, о списаниях по которым страшно вспоминать? Рассказывайте в комментариях.