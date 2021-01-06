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Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

06.01.2021 08:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Штамп! Штамп! Печать отстукивает документы, рисует синие отметки на память. Штамп! «Следующий!» Такого оживления на диагностических станциях в последние годы не припомнят, такого оживления и не было. Был дорожный сбор, было непонимание, куда уходят деньги, были массовые нарушения, на которые уже почти махнули рукой. А очередей на техосмотр не было, да и вообще автомобилей, въезжающих на линию, с каждым годом становилось все меньше и меньше. Но 2020-й закончился, в последний момент прихватив с собой тот самый сбор. И только-только разгоняется январь, а на станциях не протолкнуться: работа кипит! Приехали послушали, о чем говорят люди.

О чем говорят мужчины на станции техосмотра

Сколько автомобилей прошли в Беларуси техосмотр

  • 2013 год — 1 869 723;
  • 2014 год — 1 671 399;
  • 2015 год — 1 705 640;
  • 2016 год — 1 542 422;
  • 2017 год — 1 382 673;
  • 2018 год — 1 239 344;
  • 2019 год — 1 150 208;
  • 2020 год — 726 055;
  • 2021 год — ?
Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

Очередь за воротами

— Скучали без работы? пробуем шутить с порога.

— Да отвыкли вообще, весело отвечают работники диагностической станции №210 в Минске.

Ответили и убежали: автомобили один за одним движутся по линии, проходя позабытую, но от этого не переставшую быть обязательной процедуру. Сотрудникам болтать некогда: перекинулись парой фраз на ходу и скрылись в яме — даже обидно.

Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

Диагностическая станция №210, расположенная в промышленной зоне на улице Социалистической, — это станция «Белтехосмотра». На простои здесь никогда не жаловались: хватает и «физиков», и коммерческой техники. Но в прошлые годы спрос на техосмотр в целом по стране падал даже быстрее курса рубля по отношению к корзине валют. Тридцать-сорок машин в день — ну разве это объемы?

— А сейчас сколько?

— Сейчас под сотню. Загрузочная мощность станции — 120 машин. В принципе, до привязки дорожного сбора столько и обслуживали, — говорят специалисты.

Темные годы. Дошло до того, что водители стали забывать, с какими документами приезжать.

— Время от времени кто-нибудь спрашивает, например, нужна ли медсправка. А ее уже давным-давно отменили. Вообще, перечень необходимых документов прилично подсократили за последнее время, вот и еще один платеж отпал с отвязкой госпошлины. Скоро с одним техпаспортом будем техосмотр проходить, — отмечает Михаил Ващило, начальник управления организации гостехосмотра.

Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра
Михаил Ващило

По просьбам трудящихся размещаем здесь перечень документов, которые необходимо иметь при себе для прохождения техосмотра:

  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт;
  • страховое свидетельство;
  • квитанции об оплате услуги техосмотра и оформления разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении.

Осторожно выглядываем на улицу: очередь из транспортных средств по широкой дуге огибает здание и прячется где-то за углом. Такая картина в эти первые дни нового года не только здесь, но и на всех других диагностических станциях, коих в одном Минске три десятка.

— Думаете, так только в столице? Нет. Мне сегодня из Дзержинска звонили, говорят:«Вернулись старые добрые времена: очередь на техосмотр начинается за воротами», — смеется Михаил Ващило.

«Корчи» еще не приехали

— Ну а как автомобили-то? Многие с «косяками»? спрашиваем.

— Да не особо, в основном все прилично, — говорят на станции. — Но это все досмотренные машины, «корчи» еще не приехали, выжидают. Ездят по дорогам, в общем.

А вы знали, что только за прошлый год три тысячи автомобилей, которые таки доехали до диагностических станций и у которых были выявлены значительные неисправности, влияющие на безопасность (речь не про огнетушитель с истекшим сроком службы), так и не вернулись с устраненными проблемами? Иными словами, ездят так, на авось. Нехорошая тенденция.

Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

— Все зависит от того, как автовладелец относится к машине. У меня соседка есть: у нее сзади только дополнительный стоп-сигнал горит. Я ей уже дважды делал замечание: мало ли, думаю, может, не заметила — всякое бывает. Ага! Три месяца уже так ездит — и ничего. А не дай бог и дополнительный перегорит — что тогда? Кто-нибудь въедет в зад и сам же виноват останется, — рассказал сотрудник диагностической станции.

Пока общаемся, линию проходит BMW 2-Series.

— Как думаете, пройдет? BMW все-таки...

— Кто его знает. Из Европы пригнали: может, у машины полмиллиона пробег, может, прошлая жизнь — такси.

— А я вот в него верю...

Кстати, проверка легкового автомобиля без существенных недостатков занимает на диагностической станции порядка 10 минут. Прибавьте еще столько же на оформление необходимых документов. Двадцать минут, и техосмотр у вас в кармане — это хороший сценарий. Правда, не в эти январские дни: сейчас люди и по часу в очередях стоят, а то и больше.

А, BMW... Нормально все с машиной, прошла — поздравляем!

Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

Следом шел Volkswagen Golf — он постарше, без вопросов не обходится.

— Ой, у него же фары смотрят в разные стороны, я отсюда вижу, — говорит Михаил Ващило. — Не пройдет.

Специалист знает, о чем говорит. Да еще и с тормозами у «Гольфа» не все в порядке... Двадцать дней на устранение, и назад. Приедет, как думаете? Должен приехать.

— Раньше знаете, как делали? Не прошел водитель техосмотр, выезжает за порог станции и, не теряя времени, едет на соседнюю. А вдруг там получится, а вдруг не заметят чего-нибудь. И так люди переезжали с места на место, кто-то, наверное, и получал разрешение на допуск. Но уже третий год, как мы создали единую систему: если машина приезжает с другой станции — в базе это видно. И сразу к водителю вопрос: а где ваша карточка? А проблемы устранили? Причем система действует по всей стране, а то бывало из Минска в регионы уезжали техосмотр проходить, — рассказывает начальник управления организации гостехосмотра.

Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

Кроме легковых автомобилей на станцию приезжают грузовики. И вот на них, если больше двух осей, уходит куда больше времени. Сотрудники шутят, что если водитель застрял в очереди за двумя-тремя грузовиками, то он плачет все полтора часа ожидания. Но это именно шутка, так как подобного стараются не допускать — «выдергивают» из очереди перед грузовиком две-три легковушки, чтобы не создавать заторов.

Ах да, не забыли очередность прохождения линии?

  1. Первый пост: проверка внешнего соответствия ТС, визуального состояния световых приборов, контроль выброса газов.
  2. Второй пост: проверка тормозной системы.
  3. Третий пост: подвеска и внутреннее состояние кузова.
  4. Четвертый пост: отрегулированность фар.

Сервис. Дедушка с бабушкой и дедушка Mercedes

На линии уже во второй раз появляется пожилой уже Mercedes. Тот самый, настоящий. Адепты и просто неравнодушные держат кулаки за старичка. В машине — дедушка с бабушкой, явно взволнованы. С первого захода что-то пошло не по плану: специалисты долго копались с фонариком под днищем, после чего вид у водителя стал не только взволнованным, но еще и огорченным.

Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

На время оставим «Мерс» устранять неполадку и отвлечемся на письмо нашего читателя Алексея, которое мы получили накануне визита на диагностическую станцию.

«Техосмотр в его сегодняшней форме — не услуга, а сугубо возможность для коррупции: сервиса — ноль и даже минус, — пишет Алексей. — Я не поеду на техосмотр на станцию, где прямо на месте нельзя помыть машину, заправить огнетушитель, купить аптечку, лампочку и т. п. По уму, на выезде с линии каждый водитель в случае выявления неисправностей должен был бы получать коммерческое предложение: обнаружены следующие неисправности, устранить их будет стоить столько-то, в случае согласия на выполнение работ вы сможете получить исправный автомобиль с уже пройденным и документально оформленным техосмотром такого-то числа». 

Перенаправляем вопрос по адресу. Действительно, почему не продавать автовладельцам то, что они стали бы покупать?

— Если бы все было так просто. На практике же есть несколько нюансов, — качает головой Михаил Ващило. — Существует несколько экспериментальных станций со своей СТО. Но они, будем так говорить, требуют повышенного внимания, чтобы не было необоснованных замечаний.

Понятно, о чем говорит специалист. Не возникнет ли предпосылок к тому, чтобы у исправного автомобиля намеренно выявлять недостатки и отправлять его затем на СТО? Не станут ли сами владельцы транспортных средств жаловаться на предвзятость проверяющих, подозревая неладное?

Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

— Мы придерживаемся принципа «станция диагностики — для техосмотра». Все ремонтные работы — пожалуйста, в профильных организациях. Так стороны не связаны между собой, не имеют общего интереса: никто ни на кого не играет и никому не подыгрывает. Насколько я знаю, это норма и для западноевропейских стран, где лаборатории или диагностической станции, сертифицированной для проведения контрольно-диагностических работ, запрещено иметь собственную СТО, — добавляет собеседник.

За разговором чуть не упустили Mercedes, уезжающий со станции.

— Ну что, прошел?

— Со второй попытки. У него подтекал топливный шланг рядом с фильтром: отпустили устранить проблему. Дедушка к тому же поторопился оплатить пошлину.

— Зачем?

— Ну потому что он дедушка — не разобрался. В общем, помогли, отнеслись лояльно. Все у него хорошо, проблемы решены.

Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

Разговоры за жизнь

Спросили, какие прогнозы делают на диагностической станции по поводу того, как долго продержится ажиотаж вокруг техосмотра?

— Думаю, январь точно. Может, еще половину февраля. Потом все нормализуется, — предположил Михаил Ващило.

Смотрите-ка, Peugeot на линии — какие на него ставки? Видите, как интересно стало: раньше обсуждали принципиальную позицию некоторых водителей, а теперь можно поговорить и о техническом состоянии их автомобилей. Не откладывая в долгий ящик — Peugeot не прошел.

— Человек съездил на СТО перед техосмотром, чтобы ему проверили подвеску, деньги заплатил. Там ему сказали, что все нормально. А по факту нет одного сайлентблока, представляете? — оказывается, даже мастеров техосмотра еще можно чем-то удивить.

Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

— Слушайте, у меня боязнь вот этой ямы: кажется, так просто туда свалиться... Соскакивал кто-нибудь?

— Бывало. Девчонки то и дело влетают. Ничего, достаем.

Между делом возник спор о строгости белорусского техосмотра. Причем на станции соглашаются с тем, что правила довольно строгие. А вот у некоторых автомобилистов противоположное мнение: за границей-то построже будет. Голосуйте и присоединяйтесь к обсуждению в комментариях, не сдерживайте себя.

В Беларуси строгий техосмотр?

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— Наверное, все это время только с электромобилями не было проблем, они ведь освобождены от уплаты госпошлины?

— С одной стороны, да, и послабления для таких транспортных средств остались, — подтвердил Михаил Ващило. — Но мы с ними тоже, знаете ли, намучились. Ведь есть чистые электромобили, есть гибриды, есть машины, которые имеют ДВС, но он используется исключительно для подзарядки батареи. Вот как быть: ДВС есть — нужно ли платить пошлину? В общем, были дебаты с людьми.

Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

Но в целом электромобили приезжают часто. Недавно был владелец Tesla из Витебска. Говорит, мимо проезжал, увидел станцию: дай, думает, техосмотр пройду — бывает же такое.

«Даже как-то обидно»

Еще один наш читатель в эти дни проходил техосмотр и обратил внимание на оформление разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Если кто-то ожидал увидеть нечто принципиально новое, то придется вас огорчить.

«После отмены госпошлины на техосмотр все рванули его проходить. Я простоял в очереди на диагностическую станцию с 8:40 до 11:15. Очередь двигалась, хоть нельзя сказать, что быстро. Но удивило вот что: то ли наклейки закончились, то ли их не подвезли, но разрешение на допуск транспортного средства, которое стоит 8,7 рубля, — это всего лишь бумажка образца наклейки 2020 года с присвоенным номером. Даже как-то обидно», — рассказал автомобилист.

Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

На коровники или на дороги?

Пойдем в народ. К тем, кто техосмотр проходил, а может, не проходил, но в эти январские дни нашел время для того, чтобы, отстояв очередь, получить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

На практике оказалось, что подавляющее большинство тех, кто приехал на станцию, техосмотр и так проходили регулярно, и теперь, с началом нового года, пришло время сделать это снова — вот и все. Некоторые признались, что ездили без техосмотра несколько месяцев, ожидая обещанных изменений в законодательство. Разумеется, наш опрос нельзя считать социологическим срезом, просто в посленовогодних очередях приехали стоять самые дисциплинированные, а остальные, вероятно, решают, как быть с принципами при новых обстоятельствах.

— Я до этого проходил техосмотр всегда. Перестал проходить в июне этого года. Просто ждал, что изменится в законе. Боялся, что заплачу, потом там все поменяют, а назад же ничего из уплаченного не вернут, как это у нас бывает, — рассуждает Владимир, водитель Audi. — У меня в семье три машины: я езжу, жена и сын. У всех машин закончился техосмотр, и я ждал. Готов был пройти техосмотр, только если бы потребовалось выезжать за границу. В конце концов, как мне однажды сказали на одной станции, за 30 рублей ни на одной СТО так не проверят подвеску. Логично же?

Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

— Некоторые водители высказывают мнение, что пошлина, которая взималась столько лет, не имеет ничего общего с дорогами.

— Конечно, я это мнение разделяю! — горячо реагирует Владимир. — Я когда-то даже читал, что от общей суммы половину или треть — точно не помню — забрали на погашение долгов по сельскому хозяйству. То есть на коровники, свинарники... Тогда меня это просто в бешенство привело. Еще часть забрали местные власти, остальное тоже где-то растворилось. А ведь большие деньги. Я понимаю: свинарники, коровники — это важно. Но раз я за них плачу, то где мои акции? А если я плачу за дороги, то почему они в таком состоянии?

Введенный налог по факту станет меньшим бременем для автовладельцев, чем отменная уже пошлина. Когда в семье три автомобиля, это ощутимо. Вместе с тем придется платить за каждую машину, даже за те, о которых никто уже и не помнит.

— Платить за каждый автомобиль — это не очень правильно, — считает Владимир. — Я вот сейчас вспоминаю, какие машины на мне когда были, что я кому отдал. Одна, помню, была: брат ездил на ней. Но ее уже лет 10 или 15 не существует. А на сегодня мне нужно за нее платить. Это то, что я вспомнил — то есть как-то буду решать вопрос. А сколько еще не вспомнил? 

Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

Мужчина считает, что наилучшая схема — это включение пошлины в стоимость топлива, как когда-то уже было. Кстати, старожилы вспоминают, что когда пошлину открепили от цен на АЗС и она стала самостоятельным платежом, стоимость топлива не снизилась. Магия чисел.

— Говорили, что пошлину не возвращают в цену на топливо из-за того, что оно подорожает на 10 копеек и станет не конкурентно по цене с российским. Но, во-первых, наше горючее уже давно не конкурентно. А во-вторых, сколько раз за год оно дорожало? Я думаю, все дело в том, что деньги с пошлины централизовано шли в одну ячейку, а через топливо эти суммы сложнее абсорбировать, — предположил собеседник.

«Порешали бы раньше — люди раньше бы и поехали»

О чем еще говорят люди в очереди на техосмотр? Например, о том, что изменения напрашивались давно и с этим затянули.

— Сделали наконец. И хорошо, что хоть как-то сделали. Порешали бы раньше — люди раньше бы и поехали. А так, я думаю, правительство потеряло в деньгах эти год-два, — рассуждает водитель на свежей Renault.

Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

Он не скрывает, что последние два года техосмотр не проходил из-за нежелания платить пошлину.

— Я купил новую машину, оплатил пошлину на два года, затем поменял автомобиль. А пошлина же к машине не привязана: что мне в итоге, повторно платить? То есть я заплатил за дороги, но это не считается: ездишь на другой машине — плати еще раз. Нормально это? — возмущается автомобилист.

В итоге, как и многие другие, на диагностической станции он не появлялся.

— Теперь ввели налог. Хорошо: сколько машин имеешь — за столько и платишь. По деньгам даже меньше пошлины выходит. Так почему бы техосмотр не пройти? Я думаю, народ повалит, — предположил собеседник.

Другой водитель ведет свои подсчеты.

— Пройти техосмотр — 40 рублей. Не пройдешь — ГАИ будет штрафовать, дороже выйдет. А налог так и так взыщут, — убежден он.

ПДД, КоАП

Обязанность проведения государственного технического осмотра транспортных средств, самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету, закреплена статьей 33 закона «О дорожном движении».

Кроме этого, вспомним требования Правил дорожного движения.

Глава 3 пункт 10.3 ПДД: «Водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, не прошедшем государственный технический осмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в дорожном движении».

Глава 26 пункт 194.6 ПДД: «Запрещается участие в дорожном движении транспортного средства, не прошедшего государственный технический осмотр, порядок проведения которого определяется Советом Министров Республики Беларусь».

Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

Ответственность за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, предусмотрена ч. 5 ст. 18.12 КоАП. Автовладельца ожидает предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин (от 29 до 87 рублей). В случае повторности нарушения штраф будет больше (ч. 9 ст. 18.12 КоАП): от 2 до 5 базовых величин (от 58 до 145 рублей).

В связи с увеличением количества желающих пройти техосмотр столичная Госавтоинспекция внесла временные изменения в график работы станции диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома (пр. Дзержинского, 3). Время работы станции с учетом временных корректировок:

  • понедельник — пятница: 8:00 — 18:00 без обеденного перерыва;
  • суббота: 8:00 — 16:30 (13:00 — 13:30 обеденный перерыв);
  • воскресенье: выходной.

8 и 9 января станция тоже работает.

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