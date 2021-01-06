Следующий! Что сейчас происходит на станциях техосмотра

Источник материала: Onliner Штамп! Штамп! Печать отстукивает документы, рисует синие отметки на память. Штамп! «Следующий!» Такого оживления на диагностических станциях в последние годы не припомнят, такого оживления и не было. Был дорожный сбор, было непонимание, куда уходят деньги, были массовые нарушения, на которые уже почти махнули рукой. А очередей на техосмотр не было, да и вообще автомобилей, въезжающих на линию, с каждым годом становилось все меньше и меньше. Но 2020-й закончился, в последний момент прихватив с собой тот самый сбор. И только-только разгоняется январь, а на станциях не протолкнуться: работа кипит! Приехали послушали, о чем говорят люди.

О чем говорят мужчины на станции техосмотра

Сколько автомобилей прошли в Беларуси техосмотр

2013 год — 1 869 723;

2014 год — 1 671 399;

2015 год — 1 705 640;

2016 год — 1 542 422;

2017 год — 1 382 673;

2018 год — 1 239 344;

2019 год — 1 150 208;

2020 год — 726 055;

2021 год — ?





Очередь за воротами

— Скучали без работы? — пробуем шутить с порога.

— Да отвыкли вообще, — весело отвечают работники диагностической станции №210 в Минске.

Ответили и убежали: автомобили один за одним движутся по линии, проходя позабытую, но от этого не переставшую быть обязательной процедуру. Сотрудникам болтать некогда: перекинулись парой фраз на ходу и скрылись в яме — даже обидно.





Диагностическая станция №210, расположенная в промышленной зоне на улице Социалистической, — это станция «Белтехосмотра». На простои здесь никогда не жаловались: хватает и «физиков», и коммерческой техники. Но в прошлые годы спрос на техосмотр в целом по стране падал даже быстрее курса рубля по отношению к корзине валют. Тридцать-сорок машин в день — ну разве это объемы?

— А сейчас сколько?

— Сейчас под сотню. Загрузочная мощность станции — 120 машин. В принципе, до привязки дорожного сбора столько и обслуживали, — говорят специалисты.

Темные годы. Дошло до того, что водители стали забывать, с какими документами приезжать.

— Время от времени кто-нибудь спрашивает, например, нужна ли медсправка. А ее уже давным-давно отменили. Вообще, перечень необходимых документов прилично подсократили за последнее время, вот и еще один платеж отпал с отвязкой госпошлины. Скоро с одним техпаспортом будем техосмотр проходить, — отмечает Михаил Ващило, начальник управления организации гостехосмотра.



Михаил Ващило

По просьбам трудящихся размещаем здесь перечень документов, которые необходимо иметь при себе для прохождения техосмотра:

водительское удостоверение;

техпаспорт;

страховое свидетельство;

квитанции об оплате услуги техосмотра и оформления разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении.

Осторожно выглядываем на улицу: очередь из транспортных средств по широкой дуге огибает здание и прячется где-то за углом. Такая картина в эти первые дни нового года не только здесь, но и на всех других диагностических станциях, коих в одном Минске три десятка.

— Думаете, так только в столице? Нет. Мне сегодня из Дзержинска звонили, говорят:«Вернулись старые добрые времена: очередь на техосмотр начинается за воротами», — смеется Михаил Ващило.

«Корчи» еще не приехали

— Ну а как автомобили-то? Многие с «косяками»? — спрашиваем.

— Да не особо, в основном все прилично, — говорят на станции. — Но это все досмотренные машины, «корчи» еще не приехали, выжидают. Ездят по дорогам, в общем.

А вы знали, что только за прошлый год три тысячи автомобилей, которые таки доехали до диагностических станций и у которых были выявлены значительные неисправности, влияющие на безопасность (речь не про огнетушитель с истекшим сроком службы), так и не вернулись с устраненными проблемами? Иными словами, ездят так, на авось. Нехорошая тенденция.





— Все зависит от того, как автовладелец относится к машине. У меня соседка есть: у нее сзади только дополнительный стоп-сигнал горит. Я ей уже дважды делал замечание: мало ли, думаю, может, не заметила — всякое бывает. Ага! Три месяца уже так ездит — и ничего. А не дай бог и дополнительный перегорит — что тогда? Кто-нибудь въедет в зад и сам же виноват останется, — рассказал сотрудник диагностической станции.

Пока общаемся, линию проходит BMW 2-Series.

— Как думаете, пройдет? BMW все-таки...

— Кто его знает. Из Европы пригнали: может, у машины полмиллиона пробег, может, прошлая жизнь — такси.

— А я вот в него верю...

Кстати, проверка легкового автомобиля без существенных недостатков занимает на диагностической станции порядка 10 минут. Прибавьте еще столько же на оформление необходимых документов. Двадцать минут, и техосмотр у вас в кармане — это хороший сценарий. Правда, не в эти январские дни: сейчас люди и по часу в очередях стоят, а то и больше.

А, BMW... Нормально все с машиной, прошла — поздравляем!





Следом шел Volkswagen Golf — он постарше, без вопросов не обходится.

— Ой, у него же фары смотрят в разные стороны, я отсюда вижу, — говорит Михаил Ващило. — Не пройдет.

Специалист знает, о чем говорит. Да еще и с тормозами у «Гольфа» не все в порядке... Двадцать дней на устранение, и назад. Приедет, как думаете? Должен приехать.

— Раньше знаете, как делали? Не прошел водитель техосмотр, выезжает за порог станции и, не теряя времени, едет на соседнюю. А вдруг там получится, а вдруг не заметят чего-нибудь. И так люди переезжали с места на место, кто-то, наверное, и получал разрешение на допуск. Но уже третий год, как мы создали единую систему: если машина приезжает с другой станции — в базе это видно. И сразу к водителю вопрос: а где ваша карточка? А проблемы устранили? Причем система действует по всей стране, а то бывало из Минска в регионы уезжали техосмотр проходить, — рассказывает начальник управления организации гостехосмотра.





Кроме легковых автомобилей на станцию приезжают грузовики. И вот на них, если больше двух осей, уходит куда больше времени. Сотрудники шутят, что если водитель застрял в очереди за двумя-тремя грузовиками, то он плачет все полтора часа ожидания. Но это именно шутка, так как подобного стараются не допускать — «выдергивают» из очереди перед грузовиком две-три легковушки, чтобы не создавать заторов.

Ах да, не забыли очередность прохождения линии?

Первый пост: проверка внешнего соответствия ТС, визуального состояния световых приборов, контроль выброса газов. Второй пост: проверка тормозной системы. Третий пост: подвеска и внутреннее состояние кузова. Четвертый пост: отрегулированность фар.

Сервис. Дедушка с бабушкой и дедушка Mercedes

На линии уже во второй раз появляется пожилой уже Mercedes. Тот самый, настоящий. Адепты и просто неравнодушные держат кулаки за старичка. В машине — дедушка с бабушкой, явно взволнованы. С первого захода что-то пошло не по плану: специалисты долго копались с фонариком под днищем, после чего вид у водителя стал не только взволнованным, но еще и огорченным.





На время оставим «Мерс» устранять неполадку и отвлечемся на письмо нашего читателя Алексея, которое мы получили накануне визита на диагностическую станцию.

«Техосмотр в его сегодняшней форме — не услуга, а сугубо возможность для коррупции: сервиса — ноль и даже минус, — пишет Алексей. — Я не поеду на техосмотр на станцию, где прямо на месте нельзя помыть машину, заправить огнетушитель, купить аптечку, лампочку и т. п. По уму, на выезде с линии каждый водитель в случае выявления неисправностей должен был бы получать коммерческое предложение: обнаружены следующие неисправности, устранить их будет стоить столько-то, в случае согласия на выполнение работ вы сможете получить исправный автомобиль с уже пройденным и документально оформленным техосмотром такого-то числа».

Перенаправляем вопрос по адресу. Действительно, почему не продавать автовладельцам то, что они стали бы покупать?

— Если бы все было так просто. На практике же есть несколько нюансов, — качает головой Михаил Ващило. — Существует несколько экспериментальных станций со своей СТО. Но они, будем так говорить, требуют повышенного внимания, чтобы не было необоснованных замечаний.

Понятно, о чем говорит специалист. Не возникнет ли предпосылок к тому, чтобы у исправного автомобиля намеренно выявлять недостатки и отправлять его затем на СТО? Не станут ли сами владельцы транспортных средств жаловаться на предвзятость проверяющих, подозревая неладное?





— Мы придерживаемся принципа «станция диагностики — для техосмотра». Все ремонтные работы — пожалуйста, в профильных организациях. Так стороны не связаны между собой, не имеют общего интереса: никто ни на кого не играет и никому не подыгрывает. Насколько я знаю, это норма и для западноевропейских стран, где лаборатории или диагностической станции, сертифицированной для проведения контрольно-диагностических работ, запрещено иметь собственную СТО, — добавляет собеседник.

За разговором чуть не упустили Mercedes, уезжающий со станции.

— Ну что, прошел?

— Со второй попытки. У него подтекал топливный шланг рядом с фильтром: отпустили устранить проблему. Дедушка к тому же поторопился оплатить пошлину.

— Зачем?

— Ну потому что он дедушка — не разобрался. В общем, помогли, отнеслись лояльно. Все у него хорошо, проблемы решены.





Разговоры за жизнь

Спросили, какие прогнозы делают на диагностической станции по поводу того, как долго продержится ажиотаж вокруг техосмотра?

— Думаю, январь точно. Может, еще половину февраля. Потом все нормализуется, — предположил Михаил Ващило.

Смотрите-ка, Peugeot на линии — какие на него ставки? Видите, как интересно стало: раньше обсуждали принципиальную позицию некоторых водителей, а теперь можно поговорить и о техническом состоянии их автомобилей. Не откладывая в долгий ящик — Peugeot не прошел.

— Человек съездил на СТО перед техосмотром, чтобы ему проверили подвеску, деньги заплатил. Там ему сказали, что все нормально. А по факту нет одного сайлентблока, представляете? — оказывается, даже мастеров техосмотра еще можно чем-то удивить.





— Слушайте, у меня боязнь вот этой ямы: кажется, так просто туда свалиться... Соскакивал кто-нибудь?

— Бывало. Девчонки то и дело влетают. Ничего, достаем.

Между делом возник спор о строгости белорусского техосмотра. Причем на станции соглашаются с тем, что правила довольно строгие. А вот у некоторых автомобилистов противоположное мнение: за границей-то построже будет. Голосуйте и присоединяйтесь к обсуждению в комментариях, не сдерживайте себя.

В Беларуси строгий техосмотр?

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— Наверное, все это время только с электромобилями не было проблем, они ведь освобождены от уплаты госпошлины?

— С одной стороны, да, и послабления для таких транспортных средств остались, — подтвердил Михаил Ващило. — Но мы с ними тоже, знаете ли, намучились. Ведь есть чистые электромобили, есть гибриды, есть машины, которые имеют ДВС, но он используется исключительно для подзарядки батареи. Вот как быть: ДВС есть — нужно ли платить пошлину? В общем, были дебаты с людьми.





Но в целом электромобили приезжают часто. Недавно был владелец Tesla из Витебска. Говорит, мимо проезжал, увидел станцию: дай, думает, техосмотр пройду — бывает же такое.

Еще один наш читатель в эти дни проходил техосмотр и обратил внимание на оформление разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Если кто-то ожидал увидеть нечто принципиально новое, то придется вас огорчить.

«После отмены госпошлины на техосмотр все рванули его проходить. Я простоял в очереди на диагностическую станцию с 8:40 до 11:15. Очередь двигалась, хоть нельзя сказать, что быстро. Но удивило вот что: то ли наклейки закончились, то ли их не подвезли, но разрешение на допуск транспортного средства, которое стоит 8,7 рубля, — это всего лишь бумажка образца наклейки 2020 года с присвоенным номером. Даже как-то обидно», — рассказал автомобилист.





На коровники или на дороги?

Пойдем в народ. К тем, кто техосмотр проходил, а может, не проходил, но в эти январские дни нашел время для того, чтобы, отстояв очередь, получить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

На практике оказалось, что подавляющее большинство тех, кто приехал на станцию, техосмотр и так проходили регулярно, и теперь, с началом нового года, пришло время сделать это снова — вот и все. Некоторые признались, что ездили без техосмотра несколько месяцев, ожидая обещанных изменений в законодательство. Разумеется, наш опрос нельзя считать социологическим срезом, просто в посленовогодних очередях приехали стоять самые дисциплинированные, а остальные, вероятно, решают, как быть с принципами при новых обстоятельствах.

— Я до этого проходил техосмотр всегда. Перестал проходить в июне этого года. Просто ждал, что изменится в законе. Боялся, что заплачу, потом там все поменяют, а назад же ничего из уплаченного не вернут, как это у нас бывает, — рассуждает Владимир, водитель Audi. — У меня в семье три машины: я езжу, жена и сын. У всех машин закончился техосмотр, и я ждал. Готов был пройти техосмотр, только если бы потребовалось выезжать за границу. В конце концов, как мне однажды сказали на одной станции, за 30 рублей ни на одной СТО так не проверят подвеску. Логично же?





— Некоторые водители высказывают мнение, что пошлина, которая взималась столько лет, не имеет ничего общего с дорогами.

— Конечно, я это мнение разделяю! — горячо реагирует Владимир. — Я когда-то даже читал, что от общей суммы половину или треть — точно не помню — забрали на погашение долгов по сельскому хозяйству. То есть на коровники, свинарники... Тогда меня это просто в бешенство привело. Еще часть забрали местные власти, остальное тоже где-то растворилось. А ведь большие деньги. Я понимаю: свинарники, коровники — это важно. Но раз я за них плачу, то где мои акции? А если я плачу за дороги, то почему они в таком состоянии?

Введенный налог по факту станет меньшим бременем для автовладельцев, чем отменная уже пошлина. Когда в семье три автомобиля, это ощутимо. Вместе с тем придется платить за каждую машину, даже за те, о которых никто уже и не помнит.

— Платить за каждый автомобиль — это не очень правильно, — считает Владимир. — Я вот сейчас вспоминаю, какие машины на мне когда были, что я кому отдал. Одна, помню, была: брат ездил на ней. Но ее уже лет 10 или 15 не существует. А на сегодня мне нужно за нее платить. Это то, что я вспомнил — то есть как-то буду решать вопрос. А сколько еще не вспомнил?





Мужчина считает, что наилучшая схема — это включение пошлины в стоимость топлива, как когда-то уже было. Кстати, старожилы вспоминают, что когда пошлину открепили от цен на АЗС и она стала самостоятельным платежом, стоимость топлива не снизилась. Магия чисел.

— Говорили, что пошлину не возвращают в цену на топливо из-за того, что оно подорожает на 10 копеек и станет не конкурентно по цене с российским. Но, во-первых, наше горючее уже давно не конкурентно. А во-вторых, сколько раз за год оно дорожало? Я думаю, все дело в том, что деньги с пошлины централизовано шли в одну ячейку, а через топливо эти суммы сложнее абсорбировать, — предположил собеседник.

«Порешали бы раньше — люди раньше бы и поехали»

О чем еще говорят люди в очереди на техосмотр? Например, о том, что изменения напрашивались давно и с этим затянули.

— Сделали наконец. И хорошо, что хоть как-то сделали. Порешали бы раньше — люди раньше бы и поехали. А так, я думаю, правительство потеряло в деньгах эти год-два, — рассуждает водитель на свежей Renault.





Он не скрывает, что последние два года техосмотр не проходил из-за нежелания платить пошлину.

— Я купил новую машину, оплатил пошлину на два года, затем поменял автомобиль. А пошлина же к машине не привязана: что мне в итоге, повторно платить? То есть я заплатил за дороги, но это не считается: ездишь на другой машине — плати еще раз. Нормально это? — возмущается автомобилист.

В итоге, как и многие другие, на диагностической станции он не появлялся.

— Теперь ввели налог. Хорошо: сколько машин имеешь — за столько и платишь. По деньгам даже меньше пошлины выходит. Так почему бы техосмотр не пройти? Я думаю, народ повалит, — предположил собеседник.

Другой водитель ведет свои подсчеты.

— Пройти техосмотр — 40 рублей. Не пройдешь — ГАИ будет штрафовать, дороже выйдет. А налог так и так взыщут, — убежден он.

ПДД, КоАП

Обязанность проведения государственного технического осмотра транспортных средств, самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету, закреплена статьей 33 закона «О дорожном движении».

Кроме этого, вспомним требования Правил дорожного движения.

Глава 3 пункт 10.3 ПДД: «Водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, не прошедшем государственный технический осмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в дорожном движении».

Глава 26 пункт 194.6 ПДД: «Запрещается участие в дорожном движении транспортного средства, не прошедшего государственный технический осмотр, порядок проведения которого определяется Советом Министров Республики Беларусь».





Ответственность за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, предусмотрена ч. 5 ст. 18.12 КоАП. Автовладельца ожидает предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин (от 29 до 87 рублей). В случае повторности нарушения штраф будет больше (ч. 9 ст. 18.12 КоАП): от 2 до 5 базовых величин (от 58 до 145 рублей).

В связи с увеличением количества желающих пройти техосмотр столичная Госавтоинспекция внесла временные изменения в график работы станции диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома (пр. Дзержинского, 3). Время работы станции с учетом временных корректировок:

понедельник — пятница: 8:00 — 18:00 без обеденного перерыва;

8:00 — 18:00 без обеденного перерыва; суббота: 8:00 — 16:30 (13:00 — 13:30 обеденный перерыв);

8:00 — 16:30 (13:00 — 13:30 обеденный перерыв); воскресенье: выходной.

8 и 9 января станция тоже работает.

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