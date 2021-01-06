Собирает дорогие авто и ушел от жены к девушке, которая моложе в два раза. Мистер Бин - какой он в жизни

Источник материала: Tut.by

Хотел стать физиком, а стал одним из самых известных комиков в мире. Несколько десятилетий играл одного и того же персонажа, но так и не утомил им своих зрителей. Его герой — один из главных символов современной Великобритании наряду с королевой, красным двухэтажным автобусом и гвардейцем в мохнатой шапке. Все это про Мистера Бина и сыгравшего его актера Роуэна Аткинсона, который празднует сегодня свой день рождения. Поэтому сегодня самое время рассказать об этих двоих.