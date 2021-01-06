Спасательный отряд. 10 средств, которые приведут кожу в порядок после праздников

Источник материала: Tut.by

Новогодние праздники улучшают настроение, но абсолютно не щадят кожу: после долгих выходных она выглядит тусклой, стянутой, появляются отеки и воспаления. Если это именно то, что вы видите в зеркале, и такой расклад вам совсем не по душе, ловите пошаговую инструкцию, как привести лицо в порядок.

Все средства из нашей подборки разделены на две ценовые категории: бюджет (до 30 рублей) и премиум (до 100 рублей). Любой из продуктов доступен для жителей Беларуси — онлайн или же в стационарных магазинах.

Очищаем

Если встречи с гостями не обошлись без яркого макияжа, стоит начать с очищения. Для этого вам понадобится глиняная маска: она не только удалит остатки загрязнений из пор, но и подсушит воспаления — в случае если они с вами приключились.

Идеальный вариант для послепраздничных будней — бамбуковая маска от Mixit: она содержит и очищающие компоненты (глина, уголь), и противовоспалительные (салициловая кислота, цинк), и успокаивающие (экстракты ромашки и алоэ). Тем же, кто хочет не только привести кожу в порядок, но и устроить настоящее спа на дому, стоит присмотреться к аналогичному продукту из более дорогого сегмента — абсорбирующей маске от Payot.













Тонизируем

После удаления маски (а значит, контакта кожи с водой) необходимо нанести тонер: он восстановит естественный рН и подготовит лицо к дальнейшему уходу. Использовать можно любой имеющийся в арсенале продукт, но лучше, если это будет тоник с успокаивающим эффектом. Он, кстати, пригодится не только сейчас: такой тонер — спасение кожи после каждого использования очищающих масок и кислотных пилингов.

Недорогой вариант можно найти в базовой линейке Lumene. Если же предпочитаете премиум — обратите внимание на абрикосовый тонер от Elemis.













Избавляемся от отеков

Тяжелая пища, алкоголь, бессонные ночи — все это может привести к отекам. Избавиться от них только при помощи косметики, увы, невозможно: нужно менять режим (мы имели в виду режим дня, а вы что подумали?). Но слегка нивелировать отечность (за счет кофеина в составе, охлаждающего эффекта и прочих «примочек») бьюти-средства в состоянии.

Например, в маске-суфле от Masstige как раз содержится кофеин, а также экстракт гуараны: оба компонента отвечают за стимуляцию обменных процессов. А гидрогелевые маски от Petitfee — с артишоком, агавой, ромашкой — помогают коже прийти в себя за счет ее охлаждения (и, конечно, кофеина — он там также есть).











Увлажняем

Завершающий этап постпраздничного восстановления — увлажнение. В идеале — глубокое: сначала сыворотка, потом крем. Даже если в обычные дни вам достаточно или того, или другого.

Недорогая, но очень приятная — как по действию, так и по текстуре — увлажняющая сыворотка есть у It’s Skin: ищите ту, что с гиалуроновой кислотой. Более дорогой аналог — гель Moisture surge от Clarins: помимо увлажняющих компонентов там есть и восстанавливающие — витамины С и Е.









Крем можно использовать базовый, без защитного фактора. Если вы в поиске такого, вот вам пара подсказок: мезокрем с пептидами и молочной кислотой от Bielenda и Hyalu B5 от La Roche-Posay. Оба продукта можно использовать на постоянной основе, причем зимой — и как дневной, и как ночной уход.







