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В Докшицком районе Volvo упал с моста и загорелся, погиб один человек
Источник материала: Tut.by
Ночью в Докшицком районе произошло ДТП со смертельным исходом. Владелец машины скрылся с места аварии, но был задержан. Об этом
По предварительным данным, поздно вечером 5 января компания распивала спиртное в Докшицком районе, после чего двое мужчин уехали на автомобиле Volvo.
На 72-м км дороги Р-3 (Логойск — Зембин — Глубокое — граница Латвии), вблизи деревни Волча, водитель не справился с управлением, машина упала с моста, перевернулась и загорелась.
Владелец автомобиля выбрался из машины и скрылся с места происшествия. Его задержали. Второй мужчина — 38-летний житель Докшицкого района погиб на месте. Для того чтобы вытащить его тело из Volvo, привлекались сотрудники МЧС.
На месте работала следственно-оперативная группа. Устанавливается, кто находился за рулем автомобиля.
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Владелец автомобиля выбрался из машины и скрылся с места происшествия. Его задержали.
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