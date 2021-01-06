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В Докшицком районе Volvo упал с моста и загорелся, погиб один человек

06.01.2021 08:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью в Докшицком районе произошло ДТП со смертельным исходом. Владелец машины скрылся с места аварии, но был задержан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


По предварительным данным, поздно вечером 5 января компания распивала спиртное в Докшицком районе, после чего двое мужчин уехали на автомобиле Volvo.

На 72-м км дороги Р-3 (Логойск — Зембин — Глубокое — граница Латвии), вблизи деревни Волча, водитель не справился с управлением, машина упала с моста, перевернулась и загорелась.



Владелец автомобиля выбрался из машины и скрылся с места происшествия. Его задержали. Второй мужчина — 38-летний житель Докшицкого района погиб на месте. Для того чтобы вытащить его тело из Volvo, привлекались сотрудники МЧС.

На месте работала следственно-оперативная группа. Устанавливается, кто находился за рулем автомобиля.

 
 
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Владелец автомобиля выбрался из машины и скрылся с места происшествия. Его задержали.
 
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