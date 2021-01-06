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Пять советов для тех, кто хочет бросить курить
Источник материала: Tut.by
Многие курильщики в Новый год дают себе обещание бросить курить. Американская ассоциация легких
В Ассоциации отметили, что курение является фактором риска развития тяжелой формы COVID-19, поэтому отказ от сигарет в пандемию важен как никогда.
«Отказ от курения немедленно улучшит ваше здоровье, а также может снизить вероятность тяжелого заболевания от COVID-19, — добавил Гарольд Виммер, генеральный директор ассоциации. — Это идеальный способ подготовиться к здоровому новому году — и еще многим здоровым годам».
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Многие курильщики в Новый год дают себе обещание бросить курить. Американская ассоциация легких дает советы, чтобы повысить шансы на успех.
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