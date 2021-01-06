Пять советов для тех, кто хочет бросить курить

Источник материала: Tut.by

Многие курильщики в Новый год дают себе обещание бросить курить. Американская ассоциация легких дает советы , чтобы повысить шансы на успех.



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В Ассоциации отметили, что курение является фактором риска развития тяжелой формы COVID-19, поэтому отказ от сигарет в пандемию важен как никогда.

Имейте в виду: перейти на электронные сигареты — не значит бросить курить . Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не одобрило использование электронных сигарет в качестве средства для прекращения курения.

. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не одобрило использование электронных сигарет в качестве средства для прекращения курения. Извлекайте уроки из того опыта, что у вас есть. Большинство курильщиков уже имеют на своем счету несколько безуспешных попыток бросить. Не нужно расстраиваться, вспоминая их. Вместо этого проанализируйте, что помогало вам тогда и что следует сделать по-другому в этот раз.

Большинство курильщиков уже имеют на своем счету несколько безуспешных попыток бросить. Не нужно расстраиваться, вспоминая их. Вместо этого проанализируйте, что помогало вам тогда и что следует сделать по-другому в этот раз. Бросать курить легче, если вы делаете это не в одиночку. Можно объединиться с кем-то, кто столкнулся с такой же проблемой.

Можно объединиться с кем-то, кто столкнулся с такой же проблемой. Поговорите с врачом о лекарствах, которые помогут бросить курить. Обязательно следуйте инструкциям и используйте их в течение всего предписанного срока.

Обязательно следуйте инструкциям и используйте их в течение всего предписанного срока. Помните: каждый курильщик может бросить. Найдите правильную комбинацию техник, которая будет работать для вас, и не сдавайтесь. Отступления от цели вроде пары затяжек или выкуренной сигареты не означает, что вы провалили попытку и от идеи обходиться без сигарет теперь можно отказаться. Важно продолжать.

«Отказ от курения немедленно улучшит ваше здоровье, а также может снизить вероятность тяжелого заболевания от COVID-19, — добавил Гарольд Виммер, генеральный директор ассоциации. — Это идеальный способ подготовиться к здоровому новому году — и еще многим здоровым годам».



Фото: ВОЗ, перевод zozhnik.ru