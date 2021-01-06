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WhatsApp скоро избавится от главного недостатка.

06.01.2021 08:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

WhatsApp скоро избавится от главного недостатка.
Иллюстративное фото
Команда WhatsApp продолжает работать над устранением одного из главных недостатков мессенджера — невозможность одновременно запустить приложение на нескольких устройствах и отсутствие полноценного самостоятельного клиента для ПК и в веб-интерфейсе.

Как сообщил тематический ресурс WABetaInfo, на данный момент разработчики внедряют в бета-версию веб-клиента WhatsApp Web эту долгожданную функцию. Пока она ещё не доступна для пользователей, участвующих в тестировании, но появится в ближайшее время.

Когда функцию запустят для WhatsApp Web Beta, в мобильном приложении WhatsApp для Android появится новая настройка для подключения дополнительных устройства. Как мы видим на скриншоте, после подключения, для работы WhatsApp Web или десктопного клиента WhatsApp не будет требоваться постоянное подключение смартфона. Таким образом десктопный клиент и веб-клиент WhatsApp станут самостоятельными.

Напомним, сейчас мессенджер жестко привязан к конкретному устройству и номеру телефона — вместо того, чтобы использовать авторизацию по логину и паролю, это бы позволило запускать мессенджер на любых устройствах одновременно.

О появлении настоящей поддержки работы с нескольких устройств пользователи WhatsApp мечтают с момента запуска мессенджера в 2009 году. Синхронизации между устройствами с одновременной работой WhatsApp попросту не предусмотрено. В настоящее время WhatsApp разрешает подключаться к учётной записи только с одного устройства. Даже десктопная версия WhatsApp может работать лишь в связке с запущенным приложением на смартфоне, «отзеркаливая» его.
 
 
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Появится полноценный клиент для ПК и станет возможна работа на нескольких устройствах одновременно.
 
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