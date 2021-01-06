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Из скольких деталей состоит автомобиль

06.01.2021 08:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Из скольких деталей состоит автомобиль
Фото: Pixabay
Конечно, любой интересующийся техникой человек может сказать, что автомобиль состоит из нескольких крупных деталей, узлов и агрегатов: кузова, двигателя, трансмиссии, подвески, тормозов, электроники и проводки, колёс, иногда — рамы. Но если разобрать всё это буквально до последнего винтика, сколько деталей у нас в итоге получится?

Даже автопроизводители не всегда знают, сколько всего деталей применяется в их машинах. Выпуск современного автомобиля подразумевает наличие огромного количества поставщиков, которые производят готовые компоненты, из которых затем собирают автомобиль. Так вот, если считать на уровне отдельных узлов и агрегатов, то машина в среднем состоит примерно из 2000 таких сборочных единиц.

Однако один только двигатель внутреннего сгорания включает в себя несколько тысяч деталей — до 5000. Инженеры японской компании Toyota однажды подсчитали количество деталей, на которые среднестатистический автомобиль может быть разобран до того состояния, когда каждая деталь является уже неразборной.

В итоге получилось почти... 30 000 отдельных деталей. Конечно, в зависимости от модели это число будет отличаться, но порядок цифр будет именно таким. Это число учитывает каждый винт, шайбу, гайку, прокладку, колечко, сальник, болт или уплотнитель. Кстати, большинство из этих деталей подлежат вторичной переработке.
 
 
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Многие хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей, но кто может сказать, из скольких деталей состоит среднестатистическая машина?
 
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