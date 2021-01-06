Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из скольких деталей состоит автомобиль Многие хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей, но кто может сказать, из скольких деталей состоит среднестатистическая машина?

Даже автопроизводители не всегда знают, сколько всего деталей применяется в их машинах. Выпуск современного автомобиля подразумевает наличие огромного количества поставщиков, которые производят готовые компоненты, из которых затем собирают автомобиль. Так вот, если считать на уровне отдельных узлов и агрегатов, то машина в среднем состоит примерно из 2000 таких сборочных единиц.Однако один только двигатель внутреннего сгорания включает в себя несколько тысяч деталей — до 5000. Инженеры японской компании Toyota однажды подсчитали количество деталей, на которые среднестатистический автомобиль может быть разобран до того состояния, когда каждая деталь является уже неразборной.В итоге получилось почти... 30 000 отдельных деталей. Конечно, в зависимости от модели это число будет отличаться, но порядок цифр будет именно таким. Это число учитывает каждый винт, шайбу, гайку, прокладку, колечко, сальник, болт или уплотнитель. Кстати, большинство из этих деталей подлежат вторичной переработке.