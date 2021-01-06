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«Как правило, в случае с беспроводными наушниками потребителей больше всего беспокоит, что излучение проходит максимально близко от головы. Здесь нужно понимать, что оно в несколько раз меньше, чем от мобильных телефонов. А потому беспроводные наушники, в теории, представляют меньший риск», — отмечает эксперт.

«Также не стоит забывать, что реальную опасность для здоровья представляет громкий звук, который негативно воздействует на слух, особенно при длительном использовании наушников. В этом случае повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к тугоухости. Чтобы не испортить слух, следует использовать наушники не более трех часов в день, максимум — два часа подряд и не на максимальной громкости», — заключил Куканов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Специалист рассказал о вреде от беспроводных наушников Тем, кто опасается, что беспроводные устройства могут причинить вред здоровью лучше ограничивать время использования таких наушников.

Эксперты американской потребительской организации Consumer Reports даже утверждают, что одним из способов снижения потенциального риска от мобильных телефонов является использование наушников (даже беспроводных) вместо поднесения смартфона к уху, добавляет он.Тем, кто опасается, что беспроводные устройства могут причинить вред здоровью,советует ограничивать время использования таких наушников — не ходить в них сутки напролет и не засыпать в них.