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Не менее 18 человек были задержаны в Минске во вторник, 5 января

06.01.2021 08:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Силовики в минувший вторник, 5 января, задержали не менее 18 жителей Минска, вышедших вечером на дворовые прогулки и районные встречи в 150-й день протестов.

По данным правозащитного центра «Весна», не менее 10 человек были задержаны только в районах Уручье и Новая Боровая.

Волонтеры канала «Списки задержанных» уже опубликовали список, содержащий имена 18 задержанных в прошедший вторник.

Вечерние акции гражданского протеста прошли во многих районах Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Силовики в минувший вторник, 5 января, задержали не менее 18 жителей Минска, вышедших вечером на дворовые прогулки и районные встречи в 150-й день протестов.
 
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