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Не менее 18 человек были задержаны в Минске во вторник, 5 января
Источник материала: АФН
Силовики в минувший вторник, 5 января, задержали не менее 18 жителей Минска, вышедших вечером на дворовые прогулки и районные встречи в 150-й день протестов.
По данным правозащитного центра «Весна», не менее 10 человек были задержаны только в районах Уручье и Новая Боровая.
Волонтеры канала «Списки задержанных» уже опубликовали список, содержащий имена 18 задержанных в прошедший вторник.
Вечерние акции гражданского протеста прошли во многих районах Минска.
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Силовики в минувший вторник, 5 января, задержали не менее 18 жителей Минска, вышедших вечером на дворовые прогулки и районные встречи в 150-й день протестов.
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