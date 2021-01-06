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Минское "Динамо" в овертайме обыграло СКА
Источник материала: Партизан
Минское "Динамо" в овертайме обыграло в чемпионате КХЛ питерский СКА— 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).
На трибуне "Минск-Арены" / hcdinamo.by
У динамовцев шайбы в основное время забрасывали Зак Митчелл (12-я минута), Павел Варфоломеев (46-я) и Шейн Принс (56-я). Для Митчелла и Варфоломеева это первые шайбы в составе белорусской команды. В овертайме решающую шайбу забросил Принс, передает
Стоит отметить, что СКА — вторая команда в Западной конференции. "Динамо" не обыгрывало её с 2017 года.
7 января минчане сыграют в гостях с рижским "Динамо".
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Минское "Динамо" в овертайме обыграло в чемпионате КХЛ питерский СКА— 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).
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