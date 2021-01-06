Российский политолог: Москва ограничена механизмами воздействия. Что, танки вводить против Лукашенко?









Бывший офицер белорусских спецслужб Игорь Макар сообщил, что КГБ Беларуси планировал убийство оппонента режима, российского политолога Андрея Суздальцева.





"Свободе" Суздальцев оценивает вероятность этих сведений, объясняет, почему их обнародовали именно сейчас, комментирует планы Кремля по созданию пророссийской партии в Беларуси и предлагает свой прогноз дальнейшего развития политического кризиса в Беларуси. В интервьюСуздальцев оценивает вероятность этих сведений, объясняет, почему их обнародовали именно сейчас, комментирует планы Кремля по созданию пророссийской партии в Беларуси и предлагает свой прогноз дальнейшего развития политического кризиса в Беларуси.





Информация о покушении на жизнь

У меня нет сомнений в действительности сообщений о планах КГБ Беларуси убить эмигрантов - политических оппонентов режима.

Эти записи проверяли в Голландии, это не "Ник и Майк", относительно которых сразу было очевидно, что это фальшивка.





Вокруг меня и Шеремета всегда была сложная ситуация.





Он был бесстрашный человек, он ездил в Беларусь, и там с ним были инциденты.





Я не ездил в Минск , понимал, что я обратно в Москву не вернусь.





Белорусские власти жили в атмосфере абсолютной безнаказанности, особенно ярко это проявилось в 2013 году, когда в Беларуси на 5 месяцев был задержан гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер.





Лукашенко требовал за него 100 миллионов долларов выкупа.





Занимаясь много лет Лукашенко, я ничего не исключаю.





Он человек эмоциональный и очень злопамятный.





Ощущение опасности у меня было всегда.





В тех документах, которые были опубликованы, был мой адрес и сведения о моих перемещениях. Так что мои ощущения были небезосновательны.





Шеремет остается фактором политического процесса и после гибели, после смерти он стал судьей над режимом.





Это иллюзия руководящих кругов - что убийство решает их проблемы.





Я эксперт Совета Безопасности РФ, на обсуждениях там я очень жестко ставил вопросы относительно Беларуси.





Мне поступали сигналы о том, что ситуация для меня опасна. Они и сейчас поступают.





Несколько известных пролукашенковских экспертов писали в своих соцсетях - Суздальцева надо украсть, надо поставить такую задачу белорусским спецслужбам.





В начале десятых поступали намеки, это было несколько раз.





Москва очень жестко контролируется российскими спецслужбами.





Наверное, белорусские спецслужбы почувствовали интерес к своей активности в России, и они свою деятельность свернули.





У меня спрашивали, мог ли Лукашенко быть заказчиком убийства Шеремета. Я не могу определенно это сказать. Но пока мозаика сходится.





Украинское следствие сделало большую работу по делу Шеремета, но они не нашли заказчика.





На каждом саммите белорусская сторона передавала российской огромную папку публикаций в российской печати с критикой политики Минска, там был и я, и Болкунец, и другие. И просьба - разобраться с нами.





Почему сорвались планы покушений?

Планы были, документы о слежке за мной и Павлом Шереметом опубликованы, мы были в разработке.





Возможно, на срыв планов повлияло обращение Алкаева.





Западные спецслужбы могли сообщить россиянам, у них есть контакты.





В 2013 году белорусские спецслужбы в России ловили людей из команды "Уралкалия". Были попытки захвата людей в поездах.





Возможно, белорусским силовикам российские дали понять, что это уже слишком.





Наверное, был жесткий разбор у Лукашенко относительно этого "прокола" , он всегда хочет срочно получить результат.





У него такой подход не только в подобных кровавых вопросах, но и в чисто административных.





Обратите внимание на время появления этих материалов. Закончилась первая волна протестов.





Сейчас появилась большая угроза в виде Всебелорусского народного собрания.





Скорее всего, на этом собрании Лукашенко вообще избавит себя от каких бы то ни было выборов в будущем.





Я уверен, что таких и им подобных записей появятся еще десятки.





Ходили слухи, что Беларусь продавала оружие «Исламскому государству».





Я не исключаю, что среди силовиков есть группы, которые готовят подобные материалы. Они готовят себе оправдание. Это сдача лидера.

Такое часто бывает в фашистских режимах.





В Беларуси сейчас хунта, тон там задают силовики. И они начали сдавать Лукашенко.





Информация о покушениях, которая озвучена сейчас — это многоходовка. Сколько лет это лежало.





Там нет подтасовок, склеек. Это правда.





Что решит Всебелорусское собрание?

Сейчас в Беларуси уже нет массовых маршей. Если ситуация не будет меняться, наверное, их и весной не будет.





Произошло то, что и ожидалось, произошел раскол в оппозиции. Он очевиден.





Подпольные структуры социальных сетей в Минске — это 100 тысяч активистов. И еще тысяч 400 сочувствующих и поддерживающих.





Это угроза для властей.





Отсутствие массовых акций — это аргумент Лукашенко в разговорах с Путиным.





Лукашенко лавирует. В среду на "Горизонте" он сказал: не нравится президент — переизбирайте на выборах. На каких? В 2025 году?





Ему нужно провести Всебелорусское народное собрание. Он сделал на него ставку.





Он никуда не уйдет. Это иллюзия Москвы, что его можно как-то убрать. Он на это плевать хотел, он поставит Москву перед фактом.





Он никогда больше не пойдет ни на какие выборы или референдумы. Никакая Ермошина уже больше не спасет.





У него есть два варианта. Первый — это легитимизация через Всебелорусское собрание. А второй — это выведение себя вообще из избирательной процедуры, выборы оставят только для парламента.





Москва также ограничена механизмами воздействия. Что, танки вводить против Лукашенко?





Кремлевский план пророссийской партии в Беларуси

Россия над этим работала всегда.





Происходят какие-то странные форумы, где появляются упорные противники России, которые почему-то считаются сторонниками улучшения отношений с Россией.









Это не "русский мир" и не "мягкая сила" России.





Эти чиновники живут в ХХ веке. В документах, опубликованных в The Insider, все довольно примитивно, в духе 1960-х годов.





Это абсолютно бесполезное занятие.





В этом участвуют люди, которые считают Россию дойной коровой. И это называют белорусско-российской интеграцией.





Меня эти документы огорчили.





Беларусью в России занимается очень немного людей.





У России большие проблемы с "мягкой силой".





Почему в Украине получилось с Евросоюзом? Потому что ЕС рассматривался украинцами как история успеха.





99% "мягкой силы" — это успех в собственной стране.





А бить в бубен, как делают авторы этих планов, обнародованных в The Insider — это не "мягкая сила".





Какими будут последствия нынешнего скандала с "пленками КГБ"?

Лукашенко это нервирует. Обвинения в покушениях на убийство переводят его в статус Каддафи. Обвинение в государственном терроризме — это очень серьезно.





Сесть за стол переговоров с таким лидером, встречаться с ним — он очень токсичный персонаж.





Помните информацию о том, как люди из ближайшего окружения Лукашенко охотятся на людей уже в Минске? Оно так и получается, бумеранг возвращается. Он тогда говорил - я вам потом объясню. Прошло два месяца.





Так и здесь. Скажет, что это фальшивка. Майк и Ник — не фальшивка, а это фальшивка. И будет сказано - я вам потом все поясню и скажу, какие за этим кукловоды.







