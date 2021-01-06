Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Это не для граждан": аналитик о новой электронной почтовой системе в Беларуси

Эта система не предназначена для граждан, ее задача ― обслуживать потребности бизнеса, и в этом плане она ничем не будет принципиально отличаться от той системы, которая существует в России с 2019 года, добавил собеседник радио Sputnik.

"В России эта новость прошла незамеченной, а в Беларуси наложилась на контекст. А контекст прост ― государство занимается тем, что осваивает новые экономические ниши, создает новый бизнес, который будет приносить государству деньги", ― рассуждает Лизан.

Проблема обычной электронной почты состоит в том, что ее можно перехватить, отправить "непонятно что", и документ не будет иметь юридической силы, поясняет аналитик, в новой же системе пришедший документ будет полноценным, обладающим юридической силой, но за это придется платить деньги.

"Вопрос тарифов ― это уже вопрос спроса и предложения. Понятно, что белорусским чиновникам хочется на этом деле хорошо заработать, а бизнесу возможно не захочется платить такие деньги. Поэтому я не исключаю, что в дальнейшем тарифы просто скорректируют, наверняка понизят", ― считает Лизан.

Обычному человеку неинтересно пользоваться этим сервисом ― он просто так отправит документ через gmail, а для бизнеса здесь есть дополнительный функционал ― письмо можно отправить, не распечатывая, и оно будет обладать юридической силой, и с другой стороны, государство сможет заработать, резюмировал Лизан.

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