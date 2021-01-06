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Более 600 фур ждут въезда в ЕС: ситуация на границе Беларуси в среду

06.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Около 640 большегрузов ожидают въезда в страны ЕС на границе с Беларусью, следует из данных Госпогранкомитета.

Ситуацию можно назвать стабильной, примерно столько же фур на границе ждало своей очереди для пересечения границы и вчера.

© AFP 2020 / William Edwards
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Очереди из большегрузов образовались на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границе.

Так, въезда в Литву ждут более полутысячи фур. Очереди собрались в пунктах пропуска "Бенякони", "Каменный лог" и "Привалка". Причем больше всего автомобилей - около двухсот большегрузов - ждут своей очереди на въезд в "Привалке".

На белорусско-латвийской границе тоже очереди. В "Григоровщине" въезда в сопредельную страну ждут около 80 фур, в "Урбанах" - около полусотни.

А вот путь на Польшу свободен, очередей на границе нет.

Перед новым годом очереди на границе были минимальными, однако, уже 3 января на территории Беларуси образовались пробки из фур, которые направлялись в страны ЕС. В общей сложности въезда в Евросоюз ожидало более 280 машин.

В ГПК отмечали, что сложившаяся ситуация вызвана тем, что грузоперевозчики вернулись к работе после праздников. По данным пограничников, пропуск в соседние страны осуществляется ритмично, сбоев в работе сопредельных пунктов не наблюдается.

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Теги: Минск
 
 
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Больше шестисот фур ожидают въезда в страны ЕС на белорусской границе, самые значительные очереди - на въезд в Литву. Это значит, что водители вернулись к работе...
 
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