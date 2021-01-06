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Более 600 фур ждут въезда в ЕС: ситуация на границе Беларуси в среду
06.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв - Sputnik. Около 640 большегрузов ожидают въезда в страны ЕС на границе с Беларусью, следует из данных Госпогранкомитета.
Ситуацию можно назвать стабильной, примерно столько же фур на границе ждало своей очереди для пересечения границы и вчера.
© AFP 2020 / William Edwards
Очереди из большегрузов образовались на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границе.
Так, въезда в Литву ждут более полутысячи фур. Очереди собрались в пунктах пропуска "Бенякони", "Каменный лог" и "Привалка". Причем больше всего автомобилей - около двухсот большегрузов - ждут своей очереди на въезд в "Привалке".
На белорусско-латвийской границе тоже очереди. В "Григоровщине" въезда в сопредельную страну ждут около 80 фур, в "Урбанах" - около полусотни.
А вот путь на Польшу свободен, очередей на границе нет.
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В ГПК отмечали, что сложившаяся ситуация вызвана тем, что грузоперевозчики вернулись к работе после праздников. По данным пограничников, пропуск в соседние страны осуществляется ритмично, сбоев в работе сопредельных пунктов не наблюдается.
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Больше шестисот фур ожидают въезда в страны ЕС на белорусской границе, самые значительные очереди - на въезд в Литву. Это значит, что водители вернулись к работе...
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