Более 600 фур ждут въезда в ЕС: ситуация на границе Беларуси в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Около 640 большегрузов ожидают въезда в страны ЕС на границе с Беларусью, следует из данных Госпогранкомитета.

Ситуацию можно назвать стабильной, примерно столько же фур на границе ждало своей очереди для пересечения границы и вчера.

Очереди из большегрузов образовались на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границе.

Так, въезда в Литву ждут более полутысячи фур. Очереди собрались в пунктах пропуска "Бенякони", "Каменный лог" и "Привалка". Причем больше всего автомобилей - около двухсот большегрузов - ждут своей очереди на въезд в "Привалке".

На белорусско-латвийской границе тоже очереди. В "Григоровщине" въезда в сопредельную страну ждут около 80 фур, в "Урбанах" - около полусотни.

А вот путь на Польшу свободен, очередей на границе нет.

Перед новым годом очереди на границе были минимальными , однако, уже 3 января на территории Беларуси образовались пробки из фур , которые направлялись в страны ЕС. В общей сложности въезда в Евросоюз ожидало более 280 машин.

В ГПК отмечали, что сложившаяся ситуация вызвана тем, что грузоперевозчики вернулись к работе после праздников. По данным пограничников, пропуск в соседние страны осуществляется ритмично, сбоев в работе сопредельных пунктов не наблюдается.

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