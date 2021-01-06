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"Ругаюсь после двух стопок": Меган Маркл призналась в главных слабостях
06.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Гарри Меган Маркл старается не говорить о личном, но СМИ продолжают ее разоблачать: недавно в сети опубликовали тайный список главных слабостей экс-актрисы.
© AFP 2020 / OLI SCARFF
И если сейчас Маркл всеми силами избегает разговоров о личном, то в прошлом все было совсем иначе. Во времена актерства звезда раздавала интервью направо и налево, снималась в клипах, а также делилась интимными подробностями биографии на страницах личного блога The Tig. Но после вхождения в королевскую семью герцогиня лишилась права быть открытой для народа.
Британские СМИ обнародовали тайные откровения Маркл, опубликованные накануне судьбоносной встречи с принцем Гарри. В тот момент звезда призналась, что у нее есть вредные привычки, от которых она обещает избавиться в канун Рождества вот уже несколько лет подряд.
"Надеюсь, что я прекращу грызть ногти и ругаться как сапожник. Я пытаюсь с этим бороться. Желание ругаться приходит внезапно - из-за переутомления или после двух стопок. А когда дело доходит до грызения ногтей, это снова случается из-за напряженного дня или во время перелета. Да, это так не по-женски, особенно ругань. Проклятье", - написала Маркл в The Tig.
Как сообщило издание The Mirror, после такого откровения актриса перестала ставить определенные цели в Рождество и решила просто наслаждаться жизнью, что точно сыграло ей на руку. В новом году она
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Неожиданные откровения герцогини были опубликованы британскими таблоидами - до замужества голливудская актриса даже не пыталась скрывать свои вредные привычки.
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