«Тот, кто позволяет бить белоруса, не имеет права представлять его интересы»

Протестующие белорусы не «перевернут страницу», пока в их родных дворах им угрожают оружием. Об этом Светлана Тихановская заявила после задержаний, которые прошли накануне .



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«В Беларуси сейчас одни и те же люди отдают приказы бить и задерживать людей в их собственных дворах и планируют собрания, которые называют всебелорусскими и народными», — отметила политик.

Она считает, что тот, кто позволяет себе бить белоруса, не имеет никакого права представлять его интересы.

«Мы не перевернем никакую страницу после того, как в родных районах нам угрожают оружием. Мы будем стоять на своем, пока не построим ту страну и власть, которую заслуживаем», — резюмировала Тихановская.

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