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«Тот, кто позволяет бить белоруса, не имеет права представлять его интересы»

06.01.2021 09:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Протестующие белорусы не «перевернут страницу», пока в их родных дворах им угрожают оружием. Об этом Светлана Тихановская заявила после задержаний, которые прошли накануне.

«Тот, кто позволяет бить белоруса, не имеет права представлять его интересы»
Фото носит иллюстративный характер

«В Беларуси сейчас одни и те же люди отдают приказы бить и задерживать людей в их собственных дворах и планируют собрания, которые называют всебелорусскими и народными», — отметила политик.

 

Она считает, что тот, кто позволяет себе бить белоруса, не имеет никакого права представлять его интересы.

«Мы не перевернем никакую страницу после того, как в родных районах нам угрожают оружием. Мы будем стоять на своем, пока не построим ту страну и власть, которую заслуживаем», — резюмировала Тихановская.

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Протестующие белорусы не «перевернут страницу», пока в их родных дворах им угрожают оружием.
 
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