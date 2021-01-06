|
«Тот, кто позволяет бить белоруса, не имеет права представлять его интересы»
Источник материала: Навiны
Протестующие белорусы не «перевернут страницу», пока в их родных дворах им угрожают оружием. Об этом Светлана Тихановская заявила после
«В Беларуси сейчас одни и те же люди отдают приказы бить и задерживать людей в их собственных дворах и планируют собрания, которые называют всебелорусскими и народными», — отметила политик.
Она считает, что тот, кто позволяет себе бить белоруса, не имеет никакого права представлять его интересы.
«Мы не перевернем никакую страницу после того, как в родных районах нам угрожают оружием. Мы будем стоять на своем, пока не построим ту страну и власть, которую заслуживаем», — резюмировала Тихановская.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протестующие белорусы не «перевернут страницу», пока в их родных дворах им угрожают оружием.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)