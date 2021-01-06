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Экс-сотрудник «Алмаза» предположил, почему Лукашенко мог приказать "устранить" Шеремета

06.01.2021 09:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусский оппозиционный активист Игорь Макар, в прошлом - заместитель командира боевой группы антитеррористического спецподразделения МВД "Алмаз" назвал возможную причину, по которой Лукашенко мог "распорядиться о физическом устранении" журналиста Павла Шеремета.

"Думаю, что Павел обладал очень серьезной информацией о том, что касалось без вести пропавших политиков в 1999-2000 годах. Он серьезно занимался данной темой, причем во время выборов вышла книга Олега Алкаева "Расстрельная команда" (опубликована в 2006 году), что серьезно понизило рейтинг Лукашенко", - заявил Макар в интервью DW во вторник, 5 января.

"Думаю, это и повлияло на то, что Лукашенко распорядился о физическом устранении Шеремета", - считает он. При этом, по мнению Игоря Макара, "у Лукашенко есть такая черта - мстительность". Он на Шеремета был очень сильно зол", добавил бывший спецназовец.

Ранее Игорь Макар предоставил изданию EUObserver аудиозапись, как предполагается, тайно сделанную в апреле 2012 года в кабинете тогдашнего главы белорусского КГБ Вадима Зайцева во время его разговора с подчиненными. На записи речь идет о необходимости выследить нескольких политических эмигрантов из Беларуси и противников Лукашенко с целью их возможного убийства.

После публикации записи Макар заявил о готовности приехать в Киев и дать показания. "Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины", - сообщил бывший спецназовец.

"Сейчас очень плохая ситуация с COVID-19, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость и будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать. А когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, - я готов", - сообщил Макар.

Макар также сообщил, что передал записи украинским правоохранителям "примерно в декабре" 2020 года, но официального допроса пока не было.

"Но сегодня (4 января) со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Я также сказал, что показания будет готов предоставить один из бывших сотрудников, который сейчас уехал в одну из стран ЕС", - сказал он.

Глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал возможные следственные действия в Европе уже в январе в связи с полученными им новыми материалами.

 
 
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Белорусский оппозиционный активист Игорь Макар, в прошлом - заместитель командира боевой группы антитеррористического спецподразделения МВД "Алмаз" назвал...
 
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