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Золотовалютные резервы Беларуси за 2020 год усохли на $1,9 млрд.

06.01.2021 09:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международные резервные активы Республики Беларусь за 2020 год сократились на 20,5% или на 1,9 млрд. долларов США и на 1 января 2021 года, по предварительным данным, составили 7 468,5 млн. долларов США

За декабрь золотовалютные резервы выросли на 92,1 млн. долларов США (на 1,2 процента) после снижения в ноябре на 109,2 млн. долларов США (на 1,5 процента), сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

 
 
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Международные резервные активы Республики Беларусь за 2020 год сократились на 20,5% или на $1,9 млрд. и на 1 января 2021 года, по предварительным данным, составили $7,4685 млрд.
 
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