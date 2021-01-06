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Неизвестный в Новой Боровой угрожал семье пистолетом

06.01.2021 09:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На видео из Новой Боровой, которое появилось в сети, мужчина в спортивном костюме угрожает людям предметом, похожим на пистолет, а затем бьет ногой в живот мужчину и уводит с собой молодую женщину.


Человек с предметом, похожим на пистолет, пытается задержать девушку / скриншот видео

Мужчину позже также забрали неизвестные, рассказала "Нашей ниве" его супруга Виктория. Семья живет в Новой Борой. Вчера вечером они вместе с семилетним сыном вышли погулять. Ребенок бегал вокруг елки с фонариком. Отец семейства Виктор Мороз остановился поговорить со знакомым.

"И тут я вижу ситуацию: бежит девушка, за ней бегут двое мужчин, это все выглядит как нападение", — рассказывает Виктория.

Она попыталась остановить нападавших, крикнула им "Вы что делаете? Вы кто такие? Что происходит?". Ребенок испугался и спрятался под елкой.  Ее муж  тоже попытался вмешаться — обратился к одному из нападавших с просьбой отстать от девушки.

"А тот, ни слова не говоря, достает пистолет — это все видит ребенок, — и бьет мужа ногой в живот", — рассказывает Виктория.



По ее словам, первая мысль была, что это какие-то бандиты: они не представились, были одеты в спортивные костюмы, "кричат, чтобы мы катились оттуда. Куда? Мы здесь живем! Первая мысль — позвать на помощь", рассказывает женщина.

Они стали звать на помощь. Но на крик прибежали такие же люди в спортивных костюмах и начали бить ее мужа. Мужчину забрали. Позже его фамилия появилась в списках задержанных, которые составили волонтеры.

Задержания во дворах накауне вечером были и в других микрорайонах.  Всего в списке задержанных около двух  десятков фамилий.

Накануне Александр Лукашенко во время общения с сотрудниками предприятия "Горизонт"  заявил, что не хочет, чтобы "даже в воскресенье они ходили по улицам и мешали жить другим", и что "пора это заканчивать". 
 
 
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На видео из Новой Боровой, которое появилось в сети, мужчина в спортивном костюме угрожает людям предметом, похожим на пистолет, а затем бьет ногой в живот мужчину и...
 
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