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Звезда "Сплетницы" Лейтон Мистер шокировала фанатов изменившейся фигурой

06.01.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская актриса Лейтон Мистер удивила публику: звезда знаменитого сериала "Сплетница" изменилась настолько, что преданные поклонники едва ли узнали ее.

© CC0 / Pixabay / zuzyusa
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Мистер прославилась благодаря своему персонажу Блэр Уолдорф в популярном сериале "Сплетница" о жизни золотой молодежи. И хотя с тех пор прошло много лет, многие поклонницы до сих пор вспоминают стильные образы любимой героини и ее точеную фигуру. Чего не скажешь о самой актрисе, которая стала мамой второй раз.

В сети обсуждают новые снимки Мистер, сделанные папарацци во время новогодних каникул на пляже в Малибу: поклонники не поверили, что на фото знаменитая брюнетка.

Судя по фотографиям, Мистер и ее муж решили провести праздники активно. Супруги покатались на серфе и просто весело провели время без детей. Папарацци засняли актрису в тот момент, когда она пыталась поймать очередную волну: на снимке Мистер в облегающем гидрокостюме показала все изгибы изменившейся фигуры. Знаменитость явно прибавила в весе, но, кажется, даже не собирается стесняться этого. Чего не скажешь о пользователях социальных сетей.

"Боже, как она поправилась"; "Блэр, это ты?"; "Никогда не думала, что увижу ее такой"; "Я все понимаю, ей не 20 и у нее двое детей. Но, посадите ее на диету!", - прокомментировали поклонники.

Напомним, что в сети также обсуждали неузнаваемую Билли Айлиш и располневшую Лану Дель Рей.

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Пользователи социальных сетей не перестают обсуждать новые снимки актрисы, сделанные папарацци во время праздничных каникул в Малибу.
 
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