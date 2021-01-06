СК расследовал дело о хищении с карт более 200 тысяч рублей

Источник материала: Onliner

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела, в котором объединили более 300 дел, возбужденных в 2017—2020 годах. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч белорусских рублей.

Несколько молодых людей, живущих в Украине, покупали на форумах реквизиты доступа к учетным записям пользователей «ВКонтакте». Получив доступ к аккаунту, они писали от имени настоящих владельцев страниц их кругу общения. Под разными предлогами злоумышленники выманивали реквизиты банковских карт — номер, срок действия, CVV-код. В ход шла социальная инженерия: обычно жертвам предлагали отправить деньги, а затем обналичить их с вознаграждением. В некоторых случаях преступники также получали доступ к учетным записям банковских приложений.

Злоумышленники порой шли прямо в лоб, и это срабатывало. Например, в одном случае подозреваемого выбросило из аккаунта, и зайти снова не получалось. В это время он вел переписку с жертвой. Тогда он написал девушке, у которой собирался украсть деньги, уже со своей личной страницы. Мужчина пояснил, что на самом деле это еще один аккаунт ее подруги. А девушка поверила и потеряла деньги.



Изображение: Следственный комитет

Также злоумышленники изучали переписки и фотографии потерпевших, чтобы использовать это в своих целях. К примеру, нашли личные фото девушки и стали требовать деньги, иначе грозились распространить их в интернете.

Молодые люди использовали зарегистрированные на подставных лиц счета и сервисы, которые скрывали реальное местоположение.

Выйти на злоумышленников удалось благодаря совместной работе правоохранительных органов нескольких стран, включая Украину.

Установлено более 630 эпизодов преступной деятельности. Подозреваемыми признаны шесть человек. Они проходят по следующим статьям:

ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 208 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 209 (мошенничество, совершенное группой лиц);

ч. 4 ст. 212 (хищение имущества, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Материалы переданы в генпрокуратуру для направления компетентному учреждению юстиции Украины. Это нужно для уголовного преследования подозреваемых на территории Украины.