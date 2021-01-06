PSA и Fiat объединяются в новый концерн Stellantis

Источник материала: Onliner

Представители концернов PSA и FCA (Fiat-Chrysler) подписали соглашение о слиянии. В итоге два автогиганта образуют концерн под названием Stellantis. Условия сделки уже одобрила Еврокомиссия, которая была обеспокоена тем фактом, что слишком много отдельных секторов бизнеса окажутся в руках одного крупного концерна.

Вообще, это не новость: о планах объединения PSA и FCA объявили еще в декабре 2019 года, начав тогда работу по слиянию. Сделка взаимовыгодная — обе компании смогут ежегодно экономить около 5 млрд евро за счет оптимизации структуры и сокращения управленческого состава.

По информации экспертов, капитализация новоиспеченного концерна Stellantis составит 42 млрд евро. Базироваться она будет в Нидерландах, а ее акции будут котировать на Парижской, Миланской и Нью-Йоркской биржах. Для управления Stellantis будет выбран новый состав из топ-менеджмента двух концернов. Главным исполнительным директором станет Карлос Таварес из PSA.

Концерн FCA и без этой сделки был достаточно крупным. В него входят следующие бренды: Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, RAM, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Lancia. В портфеле PSA: Peugeot, Citroen, DS, Opel, Vauxhall, Aixam. Теперь все они будут под одним крылом.