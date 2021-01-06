В Докшицком районе Volvo упала с моста и загорелась — один человек погиб, хозяин машины скрылся

Источник материала: Onliner

В Следственном комитете сообщили об аварии, которая произошла в ночь с 5 на 6 января на 72-м км автодороги Р3 Логойск — Зембин — Глубокое — граница Латвии, вблизи деревни Волча Докшицкого района. Автомобиль Volvo упал с моста и загорелся.

— По предварительной информации, компания распивала спиртное в Докшицком районе, после чего двое мужчин уехали на автомобиле Volvo. Водитель не справился с управлением, автомобиль упал с моста, перевернулся и загорелся. Хозяин автомобиля выбрался из него и скрылся с места происшествия. Он задержан. Второй мужчина — 38-летний житель Докшицкого района — погиб на месте, — проинформировали в СК.

Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия. Фиксируется следовая картина, устанавливается, кто находился за рулем автомобиля.







