Зарплата Тима Кука за прошлый год составила $14,7 миллиона

Источник материала: Onliner

Тим Кук на позиции генерального директора Apple за прошедший год заработал $14 769 259. Такие данные следуют из отчета в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает ресурс MacRumors.

При этом годовой оклад Кука составляет $3 миллиона, а еще $10 731 000 — премии и бонусы, которые выплачиваются за достижения поставленных бизнес-задач. Также Кук получил отдельными компенсациями еще $1 038 259. Сюда входит медицинская страховка, отпускные ($115 385!), затраты на охрану ($470 246) и рабочие поездки ($432 564). Столь крупная сумма на командировки объясняется тем, что Кук обязан пользоваться только частными самолетами в целях безопасности.

Сумма в $14,7 миллиона — именно годовая зарплата Тима Кука, без учета его акций Apple. Так, в августе прошлого года он продал акций на $131,7 миллиона.

В 2019 году Кук заработал $11,5 миллиона.