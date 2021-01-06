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Зарплата Тима Кука за прошлый год составила $14,7 миллиона
Источник материала: Onliner
Тим Кук на позиции генерального директора Apple за прошедший год заработал $14 769 259. Такие данные следуют из отчета в Комиссии по ценным бумагам и биржам США,
При этом годовой оклад Кука составляет $3 миллиона, а еще $10 731 000 — премии и бонусы, которые выплачиваются за достижения поставленных бизнес-задач. Также Кук получил отдельными компенсациями еще $1 038 259. Сюда входит медицинская страховка, отпускные ($115 385!), затраты на охрану ($470 246) и рабочие поездки ($432 564). Столь крупная сумма на командировки объясняется тем, что Кук обязан пользоваться только частными самолетами в целях безопасности.
Сумма в $14,7 миллиона — именно годовая зарплата Тима Кука, без учета его акций Apple. Так, в августе прошлого года он продал акций на $131,7 миллиона.
В 2019 году Кук заработал $11,5 миллиона.
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Тим Кук на позиции генерального директора Apple за прошедший год заработал $14 769 259. Такие данные следуют из отчета в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает...
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