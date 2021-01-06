ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зарплата Тима Кука за прошлый год составила $14,7 миллиона

06.01.2021 09:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Тим Кук на позиции генерального директора Apple за прошедший год заработал $14 769 259. Такие данные следуют из отчета в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает ресурс MacRumors.

При этом годовой оклад Кука составляет $3 миллиона, а еще $10 731 000 — премии и бонусы, которые выплачиваются за достижения поставленных бизнес-задач. Также Кук получил отдельными компенсациями еще $1 038 259. Сюда входит медицинская страховка, отпускные ($115 385!), затраты на охрану ($470 246) и рабочие поездки ($432 564). Столь крупная сумма на командировки объясняется тем, что Кук обязан пользоваться только частными самолетами в целях безопасности.

Сумма в $14,7 миллиона — именно годовая зарплата Тима Кука, без учета его акций Apple. Так, в августе прошлого года он продал акций на $131,7 миллиона.

В 2019 году Кук заработал $11,5 миллиона.

Смартфон Apple iPhone 11 64GB (черный)
56 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
1849 р.
31 предложение
Смартфон Apple iPhone SE 64GB (черный)
18 отзывов
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
1215 р.
32 предложения
Смартфон Apple iPhone XR 64GB (черный)
73 отзыва
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
1540 р.
33 предложения
Сравнить эти товары →
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тим Кук на позиции генерального директора Apple за прошедший год заработал $14 769 259. Такие данные следуют из отчета в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неизвестный в Новой Боровой угрожал семье пистолетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика