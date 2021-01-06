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15 фотографий котов, которые будут спать где угодно, но только не на купленных для них лежанках
Источник материала: Tut.by
Заботливые хозяева часто покупают своим котам мягкие лежанки. Однако это не всегда работает, так как у этих домашних животных свое представление о комфорте. В этой подборке — фотографии питомцев, которые предпочли для отдыха всё что угодно, кроме своих лежанок.
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