15 фотографий котов, которые будут спать где угодно, но только не на купленных для них лежанках

Источник материала: Tut.by

Заботливые хозяева часто покупают своим котам мягкие лежанки. Однако это не всегда работает, так как у этих домашних животных свое представление о комфорте. В этой подборке — фотографии питомцев, которые предпочли для отдыха всё что угодно, кроме своих лежанок.



























































