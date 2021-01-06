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«Подходили к каждой кандидатуре очень внимательно». БРСМ выдвинул делегатов на Всебелорусское народное собрание
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со своими кандидатурами уже определились в Центральном комитете республиканского союза молодежи. Представлять БРСМ на главном форуме пятилетия будут 140 человек. Это лучшие представители организации – студенты, инженеры, рабочие, военнослужащие, педагоги, спортсмены, молодые руководители.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. Шестой по счету форум соберет 2 700 участников и приглашенных. Им предстоит детально обсудить основные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны на ближайшие пять лет.
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«Подходили к каждой кандидатуре очень внимательно». БРСМ выдвинул делегатов на Всебелорусское народное собрание
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со своими...
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