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«Подходили к каждой кандидатуре очень внимательно». БРСМ выдвинул делегатов на Всебелорусское народное собрание

06.01.2021 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Подходили к каждой кандидатуре очень внимательно». БРСМ выдвинул делегатов на Всебелорусское народное собрание

Со своими кандидатурами уже определились в Центральном комитете республиканского союза молодежи. Представлять БРСМ на главном форуме пятилетия будут 140 человек. Это лучшие представители организации – студенты, инженеры, рабочие, военнослужащие, педагоги, спортсмены, молодые руководители.

«Подходили к каждой кандидатуре очень внимательно». БРСМ выдвинул делегатов на Всебелорусское народное собрание

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Не раз подчеркивал, что наш уникальный форум, демократический форум для Беларуси, на котором будут приняты важные решения, как будет двигаться дальше страна в экономике, в политике и в самых разных сферах. И здесь, конечно же, молодежи, как самой активной части населения, тоже отведена серьезная роль. Молодежь должна принимать активное участие во всех этих процессах. Поэтому мы подходили к каждой кандидатуре очень внимательно. Это как и представители всех регионов нашей страны, это представители всех сфер жизнедеятельности и профессий. Это те ребята, которые предлагали свои идеи на дискуссионных площадках, которые прошли в конце 2020 года. И мы уверены, что все те идеи, которые сегодня есть у молодежи, они будут представлены на Всебелорусском народном собрании. Мы сможем их обсудить, и эти идеи войдут в общую концепцию дальнейшего развития нашей страны.

«Подходили к каждой кандидатуре очень внимательно». БРСМ выдвинул делегатов на Всебелорусское народное собрание

Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. Шестой по счету форум соберет 2 700 участников и приглашенных. Им предстоит детально обсудить основные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны на ближайшие пять лет.

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Люди в материале: Дмитрий Воронюк

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со своими...
 
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