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КГК проведет горячую линию по вопросам несвоевременных выплат зарплат
Источник материала: ОНТ
Сообщения о несвоевременной выплате заработной платы примут сегодня в Комитете государственного контроля.
О таких случаях могут рассказать работники организаций всех форм собственности, как государственной, так и частной. Контрольное ведомство проанализирует каждое обращение и примет соответствующие меры. Горячая телефонная линия будет работать с 10 до 12 часов.
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Сообщения о несвоевременной выплате заработной платы примут сегодня в Комитете государственного контроля. О таких случаях могут рассказать работники...
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