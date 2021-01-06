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КГК проведет горячую линию по вопросам несвоевременных выплат зарплат

06.01.2021 10:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

КГК проведет горячую линию по вопросам несвоевременных выплат зарплат

Сообщения о несвоевременной выплате заработной платы примут сегодня в Комитете государственного контроля.

О таких случаях могут рассказать работники организаций всех форм собственности, как государственной, так и частной. Контрольное ведомство проанализирует каждое обращение и примет соответствующие меры. Горячая телефонная линия будет работать с 10 до 12 часов.

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Сообщения о несвоевременной выплате заработной платы примут сегодня в Комитете государственного контроля. О таких случаях могут рассказать работники...
 
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