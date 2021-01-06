Музыкант Dr. Dre попал в реанимацию

Источник материала: ОНТ

Американский продюсер и рэпер Андре Ромелл Янг, более известный как Dr. Dre, был доставлен в реанимацию. Причиной стала аневризма сосуда головного мозга. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Уточняется, что рэпер попал в реанимацию 4 января. 55-летний музыкант был экстренно доставлен в медицинский комплекс Седарс-Синай в Лос-Анджелесе (США). Сейчас состояние продюсера оценивают как стабильное.

Dr. Dre – одна из наиболее значимых фигур американского рэпа. Янг известен как сольным творчеством, так и продюсированием самых громких альбомов других рэп-исполнителей, в том числе Эминема, 50 Cent, Snoop Dogg, 2Pac.

Фото: AP Photo / Chris Pizzello

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