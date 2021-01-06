У православных верующих сегодня Сочельник перед рождеством

Источник материала: ОНТ

Рождество Христово готовятся встретить православные. Сегодня у верующих – сочельник.

Богослужения в храмах начинаются с самого утра. Рождество в числе важнейших праздников религиозного календаря, выше только Пасха. В сочельник с первой звездой у верующих заканчивается Великий пост. По традиции, на праздничном столе должно быть не менее 12 блюд, по количеству всех апостолов. Считается, что те, кто причастились, станут сильнее не только физически, но и духовно.

Ровно в полночь в столичном кафедральном соборе раздастся рождественское песнопение и начнется Божественная литургия. Для тех, кто решит остаться дома, праздничное богослужение можно будет увидеть в прямом телеэфире.

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