ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У православных верующих сегодня Сочельник перед рождеством

06.01.2021 10:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

У православных верующих сегодня Сочельник перед рождеством

Рождество Христово готовятся встретить православные. Сегодня у верующих – сочельник.

Богослужения в храмах начинаются с самого утра. Рождество в числе важнейших праздников религиозного календаря, выше только Пасха. В сочельник с первой звездой у верующих заканчивается Великий пост. По традиции, на праздничном столе должно быть не менее 12 блюд, по количеству всех апостолов. Считается, что те, кто причастились, станут сильнее не только физически, но и духовно.

Ровно в полночь в столичном кафедральном соборе раздастся рождественское песнопение и начнется Божественная литургия. Для тех, кто решит остаться дома, праздничное богослужение можно будет увидеть в прямом телеэфире.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рождество Христово готовятся встретить православные. Сегодня у верующих – сочельник. Богослужения в храмах начинаются с самого утра. Рождество в числе важнейших...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с 1 января 2021 года повышаются тарифы на электроэнергию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика