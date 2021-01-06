ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Производство продуктов питания в Беларуси выросло на 3,6%

06.01.2021 10:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Производство продуктов питания в Беларуси выросло на 3,6%

Продовольствием обеспечены. Производство продуктов питания в Беларуси за активный сельскохозяйственный период прошлого года (это первые десять месяцев) выросло на 3,6%.

Молочных продуктов выпустили ещё больше – рост на 6%. Среди лидеров сгущенное молоко и сливки, творог, цельномолочная продукция. Произвели и больше мяса. Как отметили в Минсельхозпроде, финансовые результаты выше прошлогодних. Так, прибыль увеличилась более чем на 20%, рентабельность также подросла.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продовольствием обеспечены. Производство продуктов питания в Беларуси за активный сельскохозяйственный период прошлого года (это первые десять месяцев) выросло...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с 1 января 2021 года повышаются тарифы на электроэнергию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика