Производство продуктов питания в Беларуси выросло на 3,6%

Источник материала: ОНТ

Продовольствием обеспечены. Производство продуктов питания в Беларуси за активный сельскохозяйственный период прошлого года (это первые десять месяцев) выросло на 3,6%.

Молочных продуктов выпустили ещё больше – рост на 6%. Среди лидеров сгущенное молоко и сливки, творог, цельномолочная продукция. Произвели и больше мяса. Как отметили в Минсельхозпроде, финансовые результаты выше прошлогодних. Так, прибыль увеличилась более чем на 20%, рентабельность также подросла.

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