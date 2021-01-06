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Производство продуктов питания в Беларуси выросло на 3,6%
Источник материала: ОНТ
Продовольствием обеспечены. Производство продуктов питания в Беларуси за активный сельскохозяйственный период прошлого года (это первые десять месяцев) выросло на 3,6%.
Молочных продуктов выпустили ещё больше – рост на 6%. Среди лидеров сгущенное молоко и сливки, творог, цельномолочная продукция. Произвели и больше мяса. Как отметили в Минсельхозпроде, финансовые результаты выше прошлогодних. Так, прибыль увеличилась более чем на 20%, рентабельность также подросла.
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Продовольствием обеспечены. Производство продуктов питания в Беларуси за активный сельскохозяйственный период прошлого года (это первые десять месяцев) выросло...
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