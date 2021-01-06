Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что этот праздник наполняет историю человечества глубинным смыслом, а также напоминает о важности духовного обновления, величайшей ценности милосердия и добра, бескорыстной любви к ближнему.

Фото: БЕЛТА

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