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Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством Христовым
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Об этом
Президент подчеркнул, что этот праздник наполняет историю человечества глубинным смыслом, а также напоминает о важности духовного обновления, величайшей ценности милосердия и добра, бескорыстной любви к ближнему.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Об этом информирует пресс-служба главы государства. Президент...
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