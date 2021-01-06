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Во Львове задержали контрабандистов с рекордной партией героина
Источник материала: ОНТ
Во Львове (Украина) обнаружили и изъяли рекордную партию героина весом более 1 тонны. Об этом
По сведениям правоохранителей, в декабре 2020 года наркотик был ввезен в Украину контрабандой из Пакистана через порт Одессы. Далее под видом пищевой продукции груз перевезли на запад Украины для дальнейшей переправки в Европейский Союз.
По делу задержали четырех граждан Турции. Следствие продолжается, устанавливаются другие участники преступления.
Фото: gp.gov.ua
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Во Львове (Украина) обнаружили и изъяли рекордную партию героина весом более 1 тонны. Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. По...
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