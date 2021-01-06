Всебелорусское народное собрание: делегатов выдвинули Белорусский союз женщин и «Белая Русь»

Источник материала: ОНТ

Представлять интересы народа. В республике продолжается выдвижение делегатов для участия во Всебелорусском народном собрании.

Накануне избраны 135 человек от Белорусского союза женщин на заседании президиума, которое прошло в формате видеоконференции. На связи были все областные организации союза, которые и предлагали свои кандидатуры. Также обсуждали и предложения, с которыми делегаты поедут на Всебелорусское народное собрание.

Определилось со своими представителями на Всебелорусском народном собрании и общественное объединение «Белая Русь». От него интересы людей представят 230 человек.

Сегодня выдвинет своих кандидатов и профсоюз работников здравоохранения. Всего в VI Всебелорусском народном собрании примут участие 2700 делегатов со всей страны. Форум пройдет в Минске 11 и 12 февраля.

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