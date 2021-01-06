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Курс биткоина побил очередной исторический рекорд
Источник материала: ОНТ
Самая популярная криптовалюта – биткоин – снова обновила исторический максимум стоимости, которая превысила отметку в $35 тысяч. Об этом
По сведениям источника, по состоянию на 8:16 по минскому времени стоимость биткоина установлена на отметке 35 346 долларов.
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Самая популярная криптовалюта – биткоин – снова обновила исторический максимум стоимости, которая превысила отметку в $35 тысяч. Об этом информирует портал...
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