Курс биткоина побил очередной исторический рекорд

Источник материала: ОНТ

Самая популярная криптовалюта – биткоин – снова обновила исторический максимум стоимости, которая превысила отметку в $35 тысяч. Об этом информирует портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену по более чем 20 биржам.

По сведениям источника, по состоянию на 8:16 по минскому времени стоимость биткоина установлена на отметке 35 346 долларов.

На бирже Binance цена биткоина выросла до 35 887 долларов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram