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Вся в папу! Вы только посмотрите на дочку Валуева

06.01.2021 10:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вся в папу! Вы только посмотрите на дочку Валуева

Известный боксер Николай Валуев – прекрасный семьянин. Он женат на своей любимой женщине Галине уже 20 лет. В семье трое детей. Два сына, Сергей и Георгий, и доченька Ирочка. 


Спортсмен активно проявляет себя в социальных сетях и часто делится фотографиями семьи. Особенно гордится Валуев своей «маленькой принцессой».



Поклонники Николая Валуева в комментариях к его постам в социальных сетях отмечают сходство дочери и отца, а также запоминающуюся красоту девочки. 


В 2020 году Ирине Валуевой исполнилось 13 лет. Девушка увлекается конкуром, танцует, играет на скрипке и пишет стихи. 



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Известный боксер Николай Валуев – прекрасный семьянин. Он женат на своей любимой женщине Галине уже 20 лет. В семье трое детей. Два сына, Сергей и Георгий, и доченька...
 
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