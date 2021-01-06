Вся в папу! Вы только посмотрите на дочку Валуева

Источник материала: ОНТ

Известный боксер Николай Валуев – прекрасный семьянин. Он женат на своей любимой женщине Галине уже 20 лет. В семье трое детей. Два сына, Сергей и Георгий, и доченька Ирочка.





Спортсмен активно проявляет себя в социальных сетях и часто делится фотографиями семьи. Особенно гордится Валуев своей «маленькой принцессой».









Поклонники Николая Валуева в комментариях к его постам в социальных сетях отмечают сходство дочери и отца, а также запоминающуюся красоту девочки.





В 2020 году Ирине Валуевой исполнилось 13 лет. Девушка увлекается конкуром, танцует, играет на скрипке и пишет стихи.









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