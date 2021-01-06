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Пугачева гуляла до утра! Галкин выложил в Instagram видео со встречи Нового года
Источник материала: ОНТ
Видео танцующей с подругами Аллы Пугачёвой ожидаемо набирает миллионы просмотров. Максим Галкин поделился им в своём
Новый год звездная парочка встречала в компании звездных друзей. На видео вместе с 71-летней Примадонной можно заметить супругу дизайнера Валентина Юдашкина Марину (в блестящем наряде), светскую львицу Иду Достман (в темном коротком платье), а в зеленом отплясывает Юлия Проскурякова, вторая половинка певца Игоря Николаева. Зажигают знаменитости под песню Виктора Цоя «Видели ночь».
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Видео танцующей с подругами Аллы Пугачёвой ожидаемо набирает миллионы просмотров. Максим Галкин поделился им в своём Instagram-аккаунте. Новый год звездная парочка...
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