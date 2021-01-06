ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Золотовалютные резервы Беларуси за 2020 год сократились на 1,9 миллиарда долларов

06.01.2021 10:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2021 года, по предварительным данным, составили 7 468,5 млн долларов.

В целом по итогам 2020 года международные резервные активы сократились на 1,9 млрд долларов (на 20,5 процента), сообщает пресс-служба Нацбанка.

В Нацбанке отметили, что снижение уровня золотовалютных резервов по итогам 2020 года в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 3,9 млрд долларов, в том числе в декабре – 227 млн долларов, а также продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен был составить не менее 7,3 млрд долларов, рассказали в Нацбанке.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года с учетом погашения Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2021 года, по предварительным данным, составили 7 468,5 млн долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Подходили к каждой кандидатуре очень внимательно». БРСМ выдвинул делегатов на Всебелорусское народное собрание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика