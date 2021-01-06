Золотовалютные резервы Беларуси за 2020 год сократились на 1,9 миллиарда долларов

Источник материала: Ежедневник

Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2021 года, по предварительным данным, составили 7 468,5 млн долларов.

В целом по итогам 2020 года международные резервные активы сократились на 1,9 млрд долларов (на 20,5 процента), сообщает пресс-служба Нацбанка.

В Нацбанке отметили, что снижение уровня золотовалютных резервов по итогам 2020 года в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 3,9 млрд долларов, в том числе в декабре – 227 млн долларов, а также продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен был составить не менее 7,3 млрд долларов, рассказали в Нацбанке.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года с учетом погашения Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд долларов.