Александр Лукашенко высказался о майнинге биткоинов

Источник материала: Tut.by

Вчера, 5 января, Александр Лукашенко посетил инновационный центр «Горизонт», где высказался не только об альтернативе ПВТ , но и о майнинге биткоинов и БелАЭС. Фрагмент его выступления показали на СТВ.



Фото: Пресс-служба президента

Так, в один момент Александр Лукашенко высказался об экологии.

— Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими, — сказал он.

Также, по его мнению, Беларусь может даже раньше европейских стран отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

— Не зря ж я сказал, что нам бы еще и вторую электростанцию построить, — добавил он. — Нам самим надо эта электроэнергия. Это самая дешевая, а главное — станцию введем, 5 миллиардов кубов газа из 22-х, которые мы покупаем, не надо будет покупать. Это уже большая независимость. Потому что топливо на пять лет загружается и стоимость его при нынешних ценах до 150 миллионов долларов. А сколько за газ надо было бы заплатить? Если б мы имели вторую атомную станцию где-то там на востоке, то нам 10 миллиардов кубов газа хватило бы. Это уже большая независимость от монополиста

Также Александр Лукашенко положительно высказался о майнинге биткоинов.

— Вот говорили, знаете, хотим построить фермы и майнинг развивать — биткоин, но надо чтобы дешевая была электроэнергия. Но при 6 тысячах (долларов — прим. TUT.BY) — цена за биткоин — плохо было. Но сейчас же 33 тысячи, правда, за последние сутки там на 10% упало, но все равно больше 30 тысяч. Так при любой электроэнергии можно строить эти фермы, как они их называют, и клепать эту валюту. Так что это вопрос уже решенный и электричеству — быть.