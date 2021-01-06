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В Беларуси в первом полугодии 2021-го начнут выдавать биометрические паспорта. Надо ли сразу менять обычный?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь готовится к массовой выдаче биометрических документов. Это произойдет сразу же после принятия соответствующего нормативно-правового акта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он будет регламентировать дату выдачи и все нюансы, связанные с этой процедурой.
Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию владельца, отпечатки пальцев и электронную подпись.
Павел Хрищенович, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Все подразделения по гражданству и миграции страны готовы к приему граждан. Сотрудники прошли обучение и приняли участие в успешной эксплуатации тестовой партии биометрических документов.
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В Беларуси в первом полугодии 2021-го начнут выдавать биометрические паспорта. Надо ли сразу менять обычный?
Новости Беларуси. Беларусь готовится к массовой выдаче биометрических документов. Это произойдет сразу же после принятия соответствующего нормативно-правового...
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