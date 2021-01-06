Источник материала: Хартия'97

Король Севера Вячеслав Половинко, «Новая газета»

6.01.2021, 9:59

Президент Токаев.

Фото из инстаграма

Как президент Казахстана дал отпор «единороссам».

Казахстан вышел из новогодних праздников на неделю раньше России и тут же начал будоражить повестку. В главной государственной газете «Егемен Казахстан» («Суверенный Казахстан») вышла статья президента страны Касым-Жомарта Токаева, в которой тот впервые публично прокомментировал высказывания российских депутатов «Единой России» Вячеслава Никонова и Евгения Федорова. Весь декабрь их фамилии склонялись в республике на все лады после того, как и Никонов, и Федоров позволили себе усомниться в исконной принадлежности северных земель Казахстана.



Президент Токаев. Фото из инстаграма

Граждане соседней республики восприняли слова не самых статусных политиков как официальное выражение позиции Москвы и оскорбились настолько, что всерьез предлагали завести на Никонова и Федорова уголовное дело. На официальном уровне республика ограничилась было дипломатической нотой, но депутаты — конкретно Федоров — не успокоились, и свою позицию высказал даже министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди: «Имея высшее образование, зная историю нашей родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом — это бред сивой кобылы».

Не знаменитое лавровское «дебилы», но для казахстанского чиновника такого ранга — крайне резко.

Теперь официальную позицию по отношению к скандалу выразил президент страны. В своей статье «Независимость — самое дорогое» Токаев, называя российских депутатов «иностранными деятелями», призвал официально противостоять такого рода провокациям.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы должны быть готовы защищать национальные интересы и с помощью «еды», и с помощью «камня», — недвусмысленно намекнул Токаев.

Более того, казахстанский президент внезапно упомянул о голоде 1921–1922 гг. на территории Казахстана, который начался из-за откровенно неумелых и агрессивных действий молодой советской власти в экономике на занятых землях в Центральной Азии. «Если бы не это событие, наша нация была бы во много раз больше, чем сегодня, — заявил Токаев. — Квалифицированные специалисты должны проводить систематические исследования, и, соответственно, государство должно давать оценку проблеме голода. К этому сложному вопросу нужно подойти сдержанно и ответственно».

В статье также упоминается о необходимости еще более глубокого изучения жителями страны казахского языка и дается фактическое поручение заново систематизировать национальную историю — в том числе для того, чтобы создать краткий ее курс и перевести на нужные языки для тех же «иностранных деятелей». Наконец, можно рассказывать о многовековой истории Казахстана и территориальной принадлежности его земель через фильмы на Netflix и HBO, прямо говорит казахстанский глава государства — видимо, для тех, кому учебники сложны для восприятия.

Нужно отметить, что статья Токаева написана крайне осторожно. К тому же, материал вышел только в казахоязычной версии газеты: «Казахстанская правда» в отличие от «Егемен Казахстан» ограничилась лишь новостями по основным тезисам статьи. Это косвенно может свидетельствовать о том, что материал рассчитан, в первую очередь, на внутреннего потребителя. Президент Токаев, почти не таясь, заигрывает с национал-патриотическими силами в стране, а их после скандала с Никоновым и Федоровым нужно было успокаивать в пожарном порядке. Гнев национал-патриотов дошел до того, что они чуть ли не открыто призвали бойкотировать главный государственный телеканал «Хабар». В эфире программы «Большая неделя» ведущий Дмитрий Олейников вступил в спор с политологом Максимом Шевченко, который назвал высказывания Никонова продолжением «политики Путина» — в итоге «шовинистическим» назвали весь канал.

Однако, несмотря на всю аккуратность, cтатья Токаева — болезненный тычок Москве именно из-за темы голода.

В последние годы казахстанцы все чаще говорят об ответственности России за преступления советского режима — она ведь официальная правопреемница, так что недурно бы признать свою вину и выплатить компенсации. Москва публично такие высказывания никогда не комментирует, но ее эта тема, безусловно, раздражает. Российские власти как-то смогли смириться с тем, что в Казахстане на государственном уровне отмечается день памяти жертв политических репрессий, но тема голода гораздо чувствительнее. Правда, до этого речь, как правило, шла о периоде Голодомора 1931–1933 гг. (умерло не меньше 1 млн казахов, в казахской культуре этот период называется Ашаршылык). Токаев напомнил, что был еще один голод — с сопоставимым количеством жертв: точное их число до сих пор не установлено, но речь идет о сотнях тысяч человек.

И если раньше сами казахстанские власти предпочитали не поднимать тему голода, то Токаев снял печать молчания. По его указанию все изыскания о периоде 1921–1922 фактически становятся мейнстримом на ближайшие два года: это означает регулярные научные конференции, статьи в газетах, публичные заявления, телепередачи, документальные фильмы, художественные произведения. Все это стараниями госпропаганды совершенно точно будет заполнять общественно-политическую повестку — под исторические исследования в этой же статье Токаева отдается часть денег госзаказа — и это иезуитская месть Москве за длинные языки ее политиков: они высказались один раз, а слушать разные обвинения в ответ придется постоянно.

Ну а если российские политики и дальше будут посягать на казахстанскую независимость даже на уровне слов, Казахстан приготовил еще несколько тем для обсуждения. «В этом году исполняется 35 лет знаменитым декабрьским событиям [в Алма-Ате]. В 1986 году наши сыновья и дочери, не боясь гнева Советского Союза, вышли на улицы, защищая честь нации. Провозглашение нашей независимости ровно пять лет спустя символично. «В то же время следует ценить и систематически пропагандировать гражданский героизм первых ласточек свободы — героев Декабря», — написал Токаев. Герои открыто противостояли Москве, между прочим.

Вячеслав Половинко, «Новая газета»

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