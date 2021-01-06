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Таракан потерял 20% золотовалютных резервов
Источник материала: Хартия'97
Таракан потерял 20% золотовалютных резервов
Это — около 1,9 миллиарда долларов.
Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2021 года, по предварительным данным, составили 7 468,5 млн долларов (в эквиваленте), сообщает
За декабрь золотовалютные резервы выросли на 92,1 млн долларов (на 1,2%) после снижения в ноябре на 109,2 млн долларов (на 1,5%).
В целом по итогам 2020 года международные резервные активы сократились на 1,9 млрд долларов, или на 20,5%.
Снижение уровня золотовалютных резервов по итогам 2020 года в основном обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 3,9 млрд долларов, в том числе в декабре — 227 млн долларов, а также продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
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Это — около 1,9 миллиарда долларов.
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