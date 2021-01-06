Источник материала: Хартия'97

Таракан потерял 20% золотовалютных резервов 6.01.2021, 9:41

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Это — около 1,9 миллиарда долларов.

Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2021 года, по предварительным данным, составили 7 468,5 млн долларов (в эквиваленте), сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу Нацбанка. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем резервов на 1 января 2021 года должен был составить не менее 7,3 млрд долларов.

За декабрь золотовалютные резервы выросли на 92,1 млн долларов (на 1,2%) после снижения в ноябре на 109,2 млн долларов (на 1,5%).

В целом по итогам 2020 года международные резервные активы сократились на 1,9 млрд долларов, или на 20,5%.

Снижение уровня золотовалютных резервов по итогам 2020 года в основном обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 3,9 млрд долларов, в том числе в декабре — 227 млн долларов, а также продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

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