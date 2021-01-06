Источник материала: Хартия'97

Конгресс США: Спецслужбы РФ конкурируют между собой с сомнительным уровнем секретности 6.01.2021, 9:17

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фото:BELTA

Между ведомствами РФ идет борьба за ресурсы, персонал и влияние.

Россия развернула сложные кибернетические возможности для проведения дезинформации, пропаганды, шпионажа и разрушительных кибератак по всему миру. Для проведения этих операций в России есть многочисленные подразделения, контролируемые различными службами безопасности и разведки. Российские спецслужбы конкурируют друг с другом и часто проводят аналогичные операции по одним и тем же целям, что затрудняет конкретную оценку мотивации. Об этом говорится в отчете для Конгресса США в фокусе последних кибератак РФ на госучреждения.

За последние 20 лет Россия увеличила свой персонал, возможности и возможности для проведения широкого спектра киберопераций. Ни одно российское агентство безопасности или разведки не несет исключительной ответственности за кибероперации.

Наблюдатели отмечают, что эта структура способствует конкуренции между агентствами за ресурсы, персонал и влияние. Это может быть причиной того, что российские киберподразделения проводят аналогичные операции, не зная друг друга. Кроме того, некоторые кремлевские агентства, по-видимому, уделяют приоритетное внимание развитию собственных возможностей, тогда как другие стремятся нанять внешних участников для выполнения операций, говорится в отчете.

Два основных подразделения ГРУ замешаны в самых известных кибероперациях России. ГРУ также контролирует несколько исследовательских институтов, которые помогают разрабатывать хакерские инструменты и вредоносные программы.

В отчете отметили очевидную готовность киберподразделений ГРУ России проводить дерзкие и агрессивные операции, иногда с сомнительным уровнем оперативной безопасности и секретности.

3 января командующий кибервойсками США Пол Накасоне сообщил, что масштабная хакерская атака, о которой стало известно в середине декабря, могла затронуть 250 сетей, что значительно больше, чем было известно первоначально. При атаке спецслужб РФ были использованы серверы в США. В ходе расследования также выяснилось, что датчики раннего оповещения о взломах, которые Киберкомандование и Агентство национальной безопасности разместили в сетях, не сработали.

Команда избранного президента Джо Байдена рассмотрит несколько вариантов наказания России за ее предполагаемую причастность, когда он вступит в должность. Речь может идти о финансовых санкциях и кибератаках на российскую инфраструктуру.

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