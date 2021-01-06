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Власти проедают золотовалютные резервы страны

06.01.2021 10:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Золотовалютные резервы Беларуси за декабрь выросли на 92,1 млн долларов (на 1,2%) и, по предварительным данным, на 1 января 2021 года составили 7 млрд 468,5 млн долларов в эквиваленте.

Власти проедают золотовалютные резервы страны

Вместе с тем за год резервы сократились на 1,9 млрд долларов, сообщает Национальный банк.

Регулятор напоминает, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики объем ЗВР на начало 2021 года должен был составить не менее 7,3 млрд долларов.

В целом же по итогам 2020 года золотовалютные резервы страны сократились на 1,9 млрд долларов, или на 20,5% (на начало прошлого года они составляли 9,4 млрд долларов).

«Снижение уровня золотовалютных резервов по итогам 2020 года в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 3,9 млрд долларов, в том числе в декабре — 227 млн долларов, а также продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи», — поясняет регулятор.

По данным Нацбанка, поддержанию уровня золотовалютных резервов в 2020 году способствовали поступление средств от размещения Министерством финансов на внешнем и внутреннем рынках облигаций, номинированных в иностранной валюте, привлечение внешних государственных займов, иные поступления иностранной валюты в бюджет, а также рост стоимости монетарного золота.

Как отмечалось ранее, в этом году резервы дважды существенно снижались: в марте — на 1.018,4 млн долларов, в августе — на 1.399,8. Снижение резервов было обусловлено ростом девальвационных ожиданий, которые, по мнению экономистов, в марте были вызваны пандемией, а в августе — политическим кризисом.

Существенное увеличение резервов наблюдалось лишь в июне — благодаря продаже евробондов резервы Беларуси за первый летний месяц увеличились на 916,3 млн долларов.

В октябре белорусские власти, когда рассчитывались по долгам за газ, привлекли кредит Евразийского фонда стабилизации и развития на 500 млн долларов, что также позволило несколько увеличить золотовалютные резервы.

Помимо этого, в конце декабря в Беларусь поступил первый транш в объеме 500 млн долларов государственного финансового кредита России. Ожидается, что второй его транш на такую же сумму будет перечислен в нынешнем году.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года с учетом погашения правительством и Нацбанком внутренних и внешних валютных обязательств должен составить не менее 6 млрд долларов.

Таким образом, власти допускают снижение объема ЗВР Беларуси к концу 2021 года еще на 1,5 млрд долларов.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси за декабрь выросли на 92,1 млн долларов (на 1,2%) и, по предварительным данным, на 1 января 2021 года составили 7 млрд 468,5 млн долларов в...
 
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