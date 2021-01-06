Лифтер, грузчик, опальный бизнесмен — эти и другие истории эмигрантов, которые построили бизнес в США

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

Иногда эмиграция — это тот самый толчок, который помогает начать свое дело или реализовать давнюю задумку. Собрали 5 историй о мужчинах, которые переехали жить в США и сумели достичь успеха — построили собственный бизнес, развили проекты «мечты» и нашли себя. Как им это удалось — читайте в материале «Про бизнес».

Белорус Игорь Эпштейн эмигрировал в США еще в 1992. Тогда он рассчитывал, что устроится работать программистом.

«Моя семья переехала в США, и мы с женой решили тоже попробовать. К тому моменту у меня уже начало что-то получаться в программировании. Я решил, что если получается в Беларуси, значит, получится и в Штатах», — объяснил Игорь.



Фото: Карина Комиссарчик, probusiness.io

В Штатах Игорь успел поработать в Нью-Йорке, Калифорнии, Миннесоте. Но ни одно из мест ему не подошло.

«Мне никогда не было комфортно в роли наемного сотрудника, всегда что-то не устраивало, поэтому я постоянно искал что-то более интересное, чтобы расти и развиваться. Проблема же не в том, что тебе кто-то мешает это делать, а в том, что все становится слишком рутинно», — вспоминал Игорь.

В итоге мужчина познакомился с еще одним талантливым программистом, и вместе они основали IT-компанию Coherent Solutions Inc. К слову, Игорь не забыл про родной Минск, где открыл дочернюю организацию ISsoft Solutions.

О том, как развить успешный бизнес с оборотом почти $ 50 млн в год, читайте по ссылке .

До 2012 года Марат Новиков был «шоколадным королем» и руководил предприятиями «Спартак» и «Коммунарка» в Беларуси. Но потом производства национализировало государство, а бизнесмену пришлось покинуть страну.



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«Первым ощущением было полное непонимание, для чего это все сделано. Я отдал своему делу много лет. Конечно, я и до „Коммунарки“ хорошо зарабатывал. Но я осознанно пошел на эту фабрику, мне это было интересно. Вложил деньги, стряхнул пыль с производственных линий, закупил новое оборудование… Прилетев в Америку, мы остались практически у разбитого корыта. Конечно, был шок...» — поделился Марат.

В США Марат решил делать то, что у него лучше всего получалось, — то есть заниматься бизнесом. В Америке работала оптовая база, откуда мужчина мог торговать белорусскими товарами по всем США и в Канаде.

А затем с подачи сына Марат решил открыть ресторан с белорусской кухней. Так в Нью-Йорке открылось кафе «Белорусская хата», которое работает уже 2,5 года. До начала пандемии столики в нем приходилось бронировать заранее, потому что желающих посетить заведение было слишком много. Одно заведение превратилось в востребованную франшизу в США и России.

О том, как не сдаваться, несмотря на обстоятельства, и продолжать идти по пути предпринимательства, Марат рассказал в интервью «Про бизнес».

Петр Дударенко работал в Минске и успел перепробовать массу занятий: «Был грузчиком, работал в MacDonald`s, продавал фрукты на Комаровском рынке, возил солнечные очки с Черкизовского рынка и нелегально продавал их в переходах, даже торговал нижним бельем».

Потом мужчина уехал в Москву и занялся строительством. Приобрел ценный опыт в самых разных видах работ и уехал в Великобританию, чтобы участвовать в волонтерском проекте по реставрации в национальных парках. А затем решил, что хочет перебраться жить и работать в англоговорящую страну.



Петр Дударенко. Фото: Карина Комиссарчик, probusiness.io

Петр переехал в США в 2015 году. Его эмиграция стала «логичным продолжением поиска себя, места проживания и своего дела». Мужчина стал зарабатывать, ремонтируя частные дома, а затем открыл собственную строительную компанию.

«Америка — это страна малого бизнеса. Большая часть сервиса, который здесь есть, — это маленькие частные компании. И если вы приехали сюда с целью начать свое дело, имейте в виду, что все эти маленькие бизнесы — ваши конкуренты, у которых есть свои клиенты, репутация и опыт», — поделился Петр.

О том, как управлять компанией на конкурентном американском рынке и что делать, чтобы каждый год увеличивать оборот почти вдвое, читайте в материале .

Александр Угорец с семьей переехал в США 40 лет назад. Он начинал работать лифтером в магазине одежды и получал чуть больше $ 2,5 в час.

«Мы, как и все, ехали в США туда, где были знакомые или родственники. Ехали абсолютно нищими и без какого-либо конкретного плана. Наши знания о США ограничивались тем, что здесь свободно можно было купить все продукты, одежду, машины. Так оно и было. Вначале это ошеломляло, но потом привыкли. Мы просто знали, что там лучше, и все», — вспоминал Александр.



Фото: Карина Комиссарчик, probusiness.io

Мужчина получил образование инженера, но работать по специальности не захотел. «Никаких конкретных идей о том, как зарабатывать деньги, у меня не было. Я просто хотел, чтобы они появлялись быстро и легко», — рассказал он.

Александр устроился менеджером на производство мебели из стекла. Но вскоре его уволили, потому что он хотел ускорить процессы, наняв дополнительных поставщиков стекла. Руководителю такая инициатива не понравилась. Тогда Александр вместе со знакомым основали собственную небольшую компанию Midland Glass и стали выполнять небольшие заказы, изготавливая мебель из стекла.

Начинали друзья вдвоем, а сейчас в штате уже более 100 человек. Компания почти каждый год удваивала оборот и достигла показателя в $ 15 млн.

О том, как удалось построить компанию, у которой делают заказы компании из всех США, читайте в материале .

Антон Урбанас работал в найме консультантом по стратегии и постоянно готовил презентации для клиентов. На это у молодого человека уходило много времени, поэтому он обучил искусственный интеллект создавать слайды для презентаций буквально в один клик. И когда понял, что его продукт может быть востребован, решил запустить собственный бизнес. Антон уволился и решил, что свое дело хочет открывать уже в США.



Антон Урбанас. Фото из личного архива

«Я сразу целился сделать международный растущий бизнес, поэтому создание акционерной компании в США казалось мне разумным решением. Оценить рыночный потенциал продукта было достаточно просто, так как я решал собственную проблему рисования слайдов. Естественно, мы немного ошиблись с размером рынка, изначально расчет был только на консалтинговые компании. Но оказалось, что почти все крупные корпорации мира заинтересованы в наших услугах», — поделился Антон.

О том, как продвигать свой проект и завоевывать клиентов на рынке США, Антон рассказал в материале .

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