Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Когда ближний свет освещает дорогу лучше, чем дальний На самом деле, лишь на первый взгляд головной свет машины не требует никаких особых знаний для того, чтобы им пользоваться.

Заметим, что речь идет не о рафинированных городских условиях, когда вокруг полно фонарей городского освещения, а о ситуации, когда мы едем за городом и иных источников света кроме автомобильных фар просто нет физически. В подобных условиях умение правильно пользоваться штатным светом может оказаться одним из ключевых. С сильным снегопадом или дождем все понятно: густо летящие капли воды или снежинки перекрывают водителю видимость и одно временно препятствуют свету фар освещать объекты впереди.Туман — фактически те же частички воды, только настолько маленькие, что не падают прямо на землю, а парят над ней. Если поступить прямолинейно и ради улучшения видимости с водительского места просто врубить самый мощный автомобильный источник света, мы получим результат, совершенно противоположный ожидаемому.Яркие лучи будут натыкаться на множественные частицы воды в воздухе и, соответственно, ярко от них отражаться, образуя белесую световую стену в непосредственной близости от авто. Водитель при этом может не заметить и грузовик, оказавшийся в 10 метрах от переднего бампера.Поэтому в описанных условиях следует ехать исключительно с ближним светом фар. Во-первых, он менее ярок и не создает такую «стену», как дальний свет. А во-вторых, «ближний», как ему и положено, обычно направлен не высоко и вдаль, а нацелен на более близкий к машине участок дороги. Соответственно подсвечивается не столь высокую «стену», позволяя видеть немного над ней. В этом смысле удобнее всего пользоваться противотуманными фарами. Они обычно расположены близко к земле, светят исключительно над ее поверхностью, недалеко вперед и по сторонам — то, что надо для не быстрой езды в условиях, когда дальше 20—25 метров перед машиной плохо видно вообще что либо.Поскольку «противотуманки», в силу своего расположения, быстро заляпываются грязью, при сильном тумане или снегопаде приходится пользоваться «ближним». В таких условиях он работает немного похуже противотуманных источников света и намного лучше штатного «дальнего».