Более 6000 христиан Беларуси потребовали восстановить законность в стране. Среди них - 96 священников

Христиан всех конфессий из разных регионов Беларуси обратились к представителям государственных органов с требованиями: остановить насилие, восстановить законность и провести новые президентские выборы в Беларуси. Среди подписавшихся - 96 священников.

"Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь", - отмечают авторы обращения.

По мнению подписавшихся, "применение оружия силовыми структурами Беларуси, которое привело к гибели мирных граждан, пытки и причинение тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость. Поддерживать незаконные действия властей безнравственно".

Среди подписавших Открытое письмо христиан Беларуси - 96 священников православных, католических, протестантских и греко-католических церквей, а также более 320 различных церковных служителей. Открытое обращение христиан подписали доцент Минской духовной академии, монахи и монахини, иконописцы, раввин и удейской мессианской общины.

размещен в открытом доступе. Текст Открытого письма и список подписавших его христианв открытом доступе.