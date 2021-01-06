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Более 6000 христиан Беларуси потребовали восстановить законность в стране. Среди них - 96 священников

06.01.2021 10:29 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Христиан всех конфессий из разных регионов Беларуси обратились к представителям государственных органов с требованиями: остановить насилие, восстановить законность и провести новые президентские выборы в Беларуси. Среди подписавшихся - 96 священников.
 
"Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь", - отмечают авторы обращения.
 
По мнению подписавшихся, "применение оружия силовыми структурами Беларуси, которое привело к гибели мирных граждан, пытки и причинение тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость. Поддерживать незаконные действия властей безнравственно".
 
Среди подписавших Открытое письмо христиан Беларуси - 96 священников православных, католических, протестантских и греко-католических церквей, а также более 320 различных церковных служителей. Открытое обращение христиан подписали доцент Минской духовной академии, монахи и монахини, иконописцы, раввин иудейской мессианской общины.
 
Текст Открытого письма и список подписавших его христиан размещен в открытом доступе.
 
Сбор подписей продолжается. Под Открытым письмом христиан Беларуси можно подписаться по этой ссылке.
 
 
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Христиан всех конфессий из разных регионов Беларуси обратились к представителям государственных органов с требованиями: остановить насилие, восстановить...
 
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