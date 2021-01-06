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Цепкало: демфорум — это наш ответ Лукашенко и его собранию

06.01.2021 10:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валерий Цепкало объявил о создании нового проекта — Белорусского демократического форума. Оппозиционный политик подчёркивает, что это ответ Александру Лукашенко и Всебелорусскому народному собранию, которое он собирается провести в феврале.

Цепкало: демфорум — это наш ответ Лукашенко и его собранию

На сайте форума "каждый желающий может принять участие в общественных обсуждениях будущего Беларуси". Например, того, каким должно быть государственное управление.

Целью проекта называется "создание широкого международного движения в разных городах и странах мира". Он предназначен для белорусов и на родине, и за рубежом. Каждый из них может инициировать тему для общественного обсуждения.
 
 
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Валерий Цепкало объявил о создании нового проекта — Белорусского демократического форума. Оппозиционный политик подчёркивает, что это ответ Александру...
 
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