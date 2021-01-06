Олег Волчек: Любое убийство раскрывается, нужно только время









В распоряжении журналистов EUobserver оказался 24-минутный отрывок аудиозаписи от апреля 2012 года. Голоса на ней принадлежат Вадиму Зайцеву (на тот момент – председателю Комитета госбезопасности Беларуси) и представителям подразделения спецназа «Альфа».





Аудиозапись интернет-изданию передал белорусский оппозиционный активист и бывший сотрудник антитеррористического спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар.





Голос Америки попросил юриста, правозащитника, бывшего следователя Олега Волчека, который представляет интересы семьи экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, исчезнувшего в мае 1999 года. Прокомментировать появление аудиозаписи, а также расследование политических убийств и похищений людей в Беларусипопросил юриста, правозащитника, бывшего следователя, который представляет интересы семьи экс-главы МВД Беларуси, исчезнувшего в мае 1999 года.





Ксения Туркова. Как вы можете прокомментировать появление этой аудиозаписи?





Олег Волчек. Для меня это не новость . Я еще в 2012 году говорил с Олегом Алкаевым, он мне говорил по телефону, что к нему приставлена охрана и есть какие-то угрозы. Мы тогда подумали – может, это просто чтобы напугать его или еще что-то. Но тогда полиция действительно его охраняла. А потом об этом все забыли. Я считаю, что информация, которая появилась в EUobserver, очень серьезна, и ее надо следственным путем проверять.





К.Т. Что это добавляет к расследованию убийства журналиста Павла Шеремета?





О.В. Я понимаю, как тяжело сейчас будет украинской полиции, я это вижу как бывший следователь. Меняется направление расследования. Дело фактически готовится к суду, а получается, что надо заново допрашивать людей. Будут ли сотрудничать белорусские власти с украинской прокуратурой по допросу всех этих лиц? Это вопрос – мне кажется, что не будут.





Хотя сейчас, в век технологий, есть другие способы сбора информации. И мне кажется, что будут еще подобные аудиозаписи всплывать. Явно что они не просто так сейчас появились. Возможно, силовики между собой борются, чтобы не было коллективной ответственности. Кроме того, вы поймите, что люди до сих пор не успокоились, их не удалось загнать по домам, они выходят на улицы.





К.Т. То есть эти пленки могут быть каким-то сигналом?





О.В. Да, это сигнал, и такие сигналы поступают уже на протяжении двух-трех месяцев. Видите, и по убийству Бондаренко всплыли фамилии причастных. Что же касается этой аудиозаписи, она явно не постановочна, это абсолютно естественная беседа. Но представьте уровень прослушки, если прослушивают кабинет председателя КГБ!





К.Т. Вы говорили не раз, что без расследования политических убийств и исчезновений реформирование Беларуси невозможно, и, наверное, это как никогда актуально именно сейчас, во время протестов. Есть ли надежда на то, что нераскрытое будет раскрыто?





О.В. Уже и до меня выступали следователи, которые бежали за границу, и следователи, которые уволились. Все говорят, что разлом в самой системе следствия и прокуратуры произошел. Медленно, но произошел. Никто не хочет нести даже косвенную ответственность, не говоря уже о прямой. Будут еще всплывать материалы.





Как мне говорил старый опер еще в 90-х, любое убийство раскрывается, нужно только время. Все сейчас собирают компромат, чтобы впоследствии обелить себя, сказать: «Я не был причастен». Расследования будут, тем более, это уже приняло международный характер.





Мы видим, как активно штаб Тихановской в этом плане работает. Трибунал есть, который ведет мониторинг этих дел. И не забудьте четыре громких убийства последних двадцати лет: Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. Большой круг придется расследовать.





В 2001 году бывшие следователи Олег Случек и Дмитрий Петрушкевич, когда выехали в США, разложили все по полочкам (рассказали о государственных «эскадронах смерти» причастных к исчезновению известных людей в Беларуси – ГА) и следствию только оставалось установить все это следственным путем: допросить министров, сотрудников спецслужб.





После этого дела фактически не велись. Следствие было приостановлено. Но в 2019 году бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский заявил, что он причастен к убийству Захаренко, Гончара, Красовского. Дело возобновили, три месяца шло расследование, но потом мы получили отписку – дело приостановили «в связи с неустановлением лиц, причастных к похищениям».





Хотя независимые журналисты нашли этих людей, о которых говорил Гаравский. Все они работают в Беларуси, занимают определенные должности. Все они отказались от комментариев. И что самое интересное – прокуратура, по нашим данным, не обращалась ни в Германию, ни в Австрию, чтобы Гаравского допросили по его заявлениям.





К.Т. В этом году исполнилось 20 лет с момента исчезновения оператора Дмитрия Завадского…





О.В. Да, и по этому делу тоже все глухо. Все дела приостановлены в связи с тем, что причастные к исчезновениям лица не установлены.





К.Т. После выхода фильма «Дойче велле» о политических убийствах в Беларуси, к вам приходили с обыском. С чем он был связан?





О.В. В 500 метрах от моего дома был найден труп, и после этого ко мне сразу пришли с обыском. Хотя больше ни у кого в районе обыск не проводили. Я думаю, меня хотели напугать, чтобы я не вел общественное следствие. Через два дня нашли реального убийцу, и все прекратилось, но извинений мне никто не принес.





К.Т. Если возвращаться к тому, что происходит сейчас — как расследуются убийства, которые произошли уже во время протестов? Убийства Тарайковского, Бондаренко.





О.В. Когда происходит убийство, дело должно немедленно возбуждаться, в крайнем случае срок может продлеваться до трех месяцев, если есть сомнения. Но, как мы видим, прошло уже больше трех месяцев, ни одного дела не возбудили. И вообще непонятно – что они расследуют и как. Перед родственниками никто не отчитывается, им ничего не говорят.





Белорусское общество сильно поменялось за эти полгода. Некоторые стали выходить на протесты только сейчас. Но разворота в обратную сторону уже не будет: слишком много произошло насилия и беззакония, мириться с этим уже никто не захочет. Борьба будет продолжена.





Время старой элиты проходит. Все может закончиться весной или осенью, но вернуться назад уже точно не получится.