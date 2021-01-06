|
Академию брестского «Динамо», которая будет принадлежать новому юрлицу, возглавит 28-летний родственник Зайцева
Источник материала: Партизан
Академия брестского «Динамо» скоро станет обособленным юридическим лицом, а позже заключит договор с «Рухом» о сотрудничестве.
Отметим, что у академии будет новый руководитель.
По информации
28-летний Карманов на своей страничке в социальной сети «Одноклассники» указал, что с 2012 года работает техником по планированию в УП «Гефест-техника». Также он трудился и в брестском «Динамо»: участвовал в организации MatchDay.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Академию брестского «Динамо», которая будет принадлежать новому юрлицу, возглавит 28-летний родственник Зайцева
Академия брестского «Динамо» скоро станет обособленным юридическим лицом, а позже заключит договор с «Рухом» о сотрудничестве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)