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Академию брестского «Динамо», которая будет принадлежать новому юрлицу, возглавит 28-летний родственник Зайцева

06.01.2021 10:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Академия брестского «Динамо» скоро станет обособленным юридическим лицом, а позже заключит договор с «Рухом» о сотрудничестве.

Отметим, что у академии будет новый руководитель.

По информации Tribuna.com, вместо Михаила Смирнова директором станет родственник Александра Зайцева Антон Карманов. 

28-летний Карманов на своей страничке в социальной сети «Одноклассники» указал, что с 2012 года работает техником по планированию в УП «Гефест-техника». Также он трудился и в брестском «Динамо»: участвовал в организации MatchDay.
 
 
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Академия брестского «Динамо» скоро станет обособленным юридическим лицом, а позже заключит договор с «Рухом» о сотрудничестве.
 
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